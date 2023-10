L’ospitalità nel Codroipese: con un falegname cantastorie alla riscoperta delle osterie

Martedì 17 ottobre, alle 18, a Casa Minardi di Codroipo, organizzato dal Caffè letterario codroipese, sarà presentato il libro di Mario Banelli Ospitalità nel codroipese. Libere e storiche riflessioni del falegname Gigi Ottogalli, fra locande, osterie e ospedali (Gaspari). Conduce Luca De Clara, intermezzi musicali di Fior delle Bolge, commenta e racconta lo scrittore Angelo Floramo, di cui pubblichiamo una parte dell’introduzione al volume.

* * *

Ma che lettura appassionante, questa filigrana saporosa a firma di Mario Banelli, capace di rappresentare l’anima (o dovrei piuttosto dire le anime plurali e meticce) di quel quadrivio di strade che nei millenni, incrociandosi, hanno coagulato umanità e storie, speranze e utopie.

Come dove? Ma a Codroipo (la celebre “Quadruvium” che ben tutti conoscono!) e nel suo esteso agro, come si sarebbe detto un tempo. Una costellazione di borgate, orti, tratturi, strade e officine, case e campagne. Ma anche stalle e laboratori artigiani. Mercati e botteghe.

Da troppo tempo non mi capitava di leggere un libro come questo, verace, onesto, denso di umanità, capace di lasciare appiccicato sotto ai miei polpastrelli, notoriamente golosi, il profumo del sugo, quello più denso, che dà sapore alla sapienza, e lascia cadere dentro al cuore la speranza che possano tornare ancora i giorni in cui una comunità disegnava il suo profilo sulla linea mossa di quello di millanta generazioni senza nome, come la mia o forse come la vostra.

Uomini e donne che hanno attraversato la storia senza troppe pretese, abitando quegli spazi pubblici che la nostra inciviltà sta lentamente corrodendo e cancellando.

Non ve ne siete accorti? Succede ogni giorno. Scompaiono le osterie, quelle popolari e veraci, di gusto rusticano e proletario, purtroppo sostituite da “orrendi ircocervi”, come li avrebbe irrisoriamente definiti quel cantore anarchico del vino che fu Luigi Veronelli, tra i quali spiccano, purtroppo per noi, i terrificanti “lounge bar”, buoni al massimo per aperitivi mondani da “fighettini” in ghingheri, che consumano e se ne vanno, senza lasciare memoria di sé. E con loro evaporano perfino gli osti e le ostesse. Se oggi non hai in mano un diploma da sommelier è meglio che non ti ci metti nemmeno a versare il vino a un cliente.

Le piazze si svuotano un po’ ovunque (non solo a Codroipo). Alcuni amministratori, che hanno ovviamente perduto il buon senso, decidono che si debbano addirittura estirpare le panchine, per evitare che le occupino i vagabondi. Una delle tante trovate populiste di questi ultimi, tristissimi tempi. Ho scritto davvero vagabondi? Perdonatemi.

Una volta li si chiamava così, oggi invece hanno tanti altri nomi che talvolta vengono da lontano, ben oltre le siepi della nostra indifferenza. Sempre più alte, lasciate crescere belle folte per regalare un alibi alla nostra incapacità di vedere il mondo che si apre appena fuori dal bordo del nostro giardino.

Non ci sono più bambini che tirino calci a una palla di stracci fino a tardi, nelle sere d’estate, a fare invidia alle rondini per come sanno volare basse correndo a perdifiato tra i ciottoli delle più sconnesse pavimentazioni.

Così sbilenche e meravigliosamente scomposte da aprire ampi squarci di nostalgia, ogni volta che invece calpestiamo anonime asfaltature, uguali ovunque, capaci di inghiottire sotto il loro grigio catrame l’anima stessa e il nome del più pervicace tra tutti i “Genius loci”. Oh, qualche architetto ci avrà sicuramente messo mano, non vi preoccupate.

Quale amministratore si nega, ormai, i suggerimenti di un “urban designer” (ma si dice così?) per studiare un’illuminazione confacente attraverso curiosi giochi di luce, scenari “glamour” con tanto di fontane colorate o altre sciocchezze del genere, che zampillano via dalle casse del comune milioni di euro buttati nello scolo? Bello. Boh. Ma intanto quegli spazi sono sempre più deserti di vita. Inopportuni. Alieni.

Osterie dicevamo. Il discorso si potrebbe estendere a ogni altro luogo in cui un tempo era costumanza condividere il fardello, spesso pesante e doloroso, dell’umano andare: le latterie, le frasche, le chiese.

Banelli va a cercare quello spirito che pare essersi dileguato, come un sogno alle prime luci dell’aurora. E lo fa con uno stratagemma da grande narratore. Evoca un fantasma. Sì, avete capito bene. È una operazione dickensiana, la sua. Perché non è Banelli che intesse il gomitolo delle storie, bensì Luigi Ottogalli, classe 1909, codroipese come più non si potrebbe, passato oltre il grande fiume il 7 agosto del 2001. Marangon.

Avete capito bene. Un falegname. Cresciuto nella civiltà dei cortili, dove l’incontro era la pasta della vita. E di vita fu maestro. Di vita e di bottega. Tanto da non distinguere più dove finisse l’una e cominciasse l’altra.

Meraviglioso espediente narrativo, di quel volpone dell’autore. Che chiede in prestito le mani e la sapienza di Gigi, come veniva chiamato da tutti il “nostro”, perché possano accarezzare i groppi della memoria come sapeva fare con quelli del legno, quando era ancora vivo. Dal suo laboratorio sono usciti tavoli e banconi, quegli stessi sui quali il maestro ha per anni impartito “dal vivo lezioni sulla degustazione del buon vino e della tavola rusticana”.

Così il racconto ruscella profumato e denso, a inseguire memorie che altrimenti sarebbero condannate all’oblio. Impastate con l’orgoglio di chi ha sempre creduto che il nostro andare dovesse essere accompagnato da passione per il vivere, capace di colorarsi di quell’impegno per la “civitas” che purtroppo sembra essersi asciugato come tante altre virtù dei nostri “fratelli umani”, per dirla con Francois Villon che di osterie se ne intendeva assai.

E siamo lì con lui, con Ottogalli, intendo, a bere un decimino condiviso appresso uno di quei banconi d’osteria di legno, che lui stesso ha piallato, mentre i suoi racconti rimbalzano, tra stupori e malinconie: “Come? Certo! le ho frequentate, io, le osterie! ma non soltanto come avventore. Andate a vederli i tanti banconi che ho realizzato con queste mie mani! Solidi, eleganti, funzionali, praticamente indistruttibili.

A distanza di tutti questi anni fanno ancora la loro bella figura e non fosse perché solo una stupida moda, in certi momenti, ne ha spazzati via un buon numero, quasi tutti sarebbero al loro posto e a buon diritto”.