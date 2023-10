Pnlegge approda in Romania, viaggio nella lingua e nella poesia

Pordenonelegge suggella la sua 24esima edizione nel cuore del continente, in un ponte culturale con la Romania e la sua città Timisoara, Capitale europea della Cultura 2023.

Si intitola “Romania/Italia e ritorno. Un viaggio nella lingua e nella poesia” l’evento speciale di “finissage”, in programma venerdì 20, per iniziativa di Fondazione Pordenonelegge.it, realizzato con il sostegno di Bcc Pordenonese e Monsile, in collaborazione con un ampio team di partners.

Un legame avviato con la presenza della poetessa romena Ana Blandiana, una delle maggiori voci poetiche europee, nel corso dell’ultima edizione di pordenonelegge, dove ha presentato in anteprima la sua nuova raccolta di poesie, “Variazioni su un tema dato”.

«Quest’anno – spiega il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti – accogliamo l’invito arrivato dalla Romania, in occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo e dopo l’anteprima di Praga e le memorabili cinque giornate di Pordenone.

Il nostro impegno per l’internazionalizzazione è percepito da molte realtà all’estero, perché l’esperienza culturale costruita da pordenonelegge consente di condividere idee e visioni per una nuova Europa».

« A Timisoara – ha proseguito Agrusti – , dove esistono importanti insediamenti imprenditoriali delle aziende del nord-est d’Italia. affiancheremo agli eventi del palinsesto culturale gli incontri con autorità consolari e rappresentanze imprenditoriali nella mia duplice veste di presidente di Fondazione Pordenonelegge.it e di Confindustria Alto Adriatico.

Potrò esporre la nostra esperienza e il modello di una città, Pordenone, nella quale le imprese si ingaggiano a sostegno della cultura, e la storia di un festival che si identifica con il suo territorio, dal capoluogo alla provincia.

La trasferta sarà anche omaggio alle tante famiglie romene arrivate nel tempo in Italia e nel comprensorio di Pordenone».

Un appuntamento che trova il suo principale partner e sostenitore nella Bcc Pordenonese e Monsile perché, ha spiegato il presidente Paolo Rambaldini, «l’istituto vuole contribuire a promuovere il ruolo della cultura quale “ponte” fra i popoli, a maggior ragione in un periodo di conflittualità sempre più aspre, in Europa e nel mondo».

«La Settimana della Lingua italiana nel mondo – ha spiegato il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta – è un appuntamento annuale, programmato, la terza settimana di ottobre, dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura.

Quest’anno pordenonelegge la festeggerà in modo importante, in un dialogo tra Italia e Romania su temi importanti quali la lingua, la poesia, la geografia umana della cultura, della produzione e degli scambi commerciali. Le comuni origini romanze di Italia e Romania saranno motore degli incontri progettati insieme».

Due gli incontri in programma venerdì 20 ottobre, a Timisoara che si svolgono con la collaborazione del Comitato locale della Società Dante Alighieri.

«A iniziare, sarà la lezione “Europa romanza” del linguista e filologo Lorenzo Tomasin, alle 11 nell’Aula della Biblioteca Centrale Universitaria Eugen Todoran - racconta ancora Villalta - e alle 17.30, nella stessa sede, sarà con noi in video collegamento Giulio Ferroni, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, per un focus dedicato a “L’Italia di Dante”, quindi al padre e “inventore” della lingua italiana, Dante, e al suo poema.