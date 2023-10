Archivi aperti al Craf per scoprire le innovazioni di Luigi Crocenzi

Nel vasto panorama degli operatori culturali che nel secondo dopoguerra traghettarono la cultura fotografica italiana in una dimensione maggiormente consapevole del proprio ruolo sociale, al marchigiano Luigi Crocenzi (Montegranaro, 1923 – Fermo, 1984) spetta senza alcun dubbio un posto di assoluta centralità.

Giovedì 19 ottobre alle 18, in occasione della IX edizione di Archivi aperti, il Centro di ricerca e archiviazione della fotografia aprirà la propria sede di Palazzo Tadea ai visitatori offrendo la possibilità di osservare da vicino gli originali fotografici dell’archivio di Luigi Crocenzi, fotografo e intellettuale di cui ricorre quest’anno il centesimo anniversario della nascita.

Tutto lo staff del Centro illustrerà anche tramite apparati video, il lavoro di conservazione e di ricondizionamento operato in questi anni sulle fotografie di Crocenzi, alla base di un corretto e virtuoso lavoro d’archivio.

Crocenzi è stato un innovatore non solo sul piano della produzione fotografica, di assoluta e sorprendente modernità, ma anche un grande intellettuale che ha affrontato un nuovo corso della comunicazione che si stava profilando all’indomani del crollo del regime fascista e della ritrovata democrazia.

Di formazione ingegneristica, ma capace di coniugare la cultura umanistica e quella tecnologica in un unico flusso creativo, Crocenzi comprese, tra i primi della sua generazione, che l’immagine fotografica è capace di esprimere il suo massimo potenziale narrativo e emotivo attraverso una serie di immagini, accostando il proprio linguaggio a quello del cinema.

I suoi celebri Fotoracconti, apparsi sulla rivista “Il Politecnico”, edita a Milano da Giulio Einaudi a partire dal 1946 sotto la direzione di Elio Vittorini, importarono una struttura coltissima e elitaria, creando una forma di comunicazione visiva affidata alle immagini, sequenziate in un stile frammentario, quasi brutale, come dei rapidissimi colpi di flash che coinvolgono il lettore.

Occhio su Milano e il successivo Andiamo in processione, insieme agli altri due fotoracconti, Italia senza tempo e Kafka city, rappresentano un unicum nel panorama della comunicazione visuale in Italia di quegli anni, evitando ogni didascalismo, ogni retorica, anche dal punto di vista visivo, riuscendo a incarnare una nuova tipologia di realismo.

Se la forma fotogiornalistica tipica della stampa popolare si fondava su un testo informativo che le fotografie avevano il compito di illustrare, enfatizzandone l’impatto e facilitandone la fruizione, il racconto fotografico di Crocenzi si configura immediatamente come un flusso di immagini in movimento.

Nel Fotoracconto Andiamo in Processione, che sarà presentato come esempio nell’incontro organizzato dal Craf, la forma stessa della sequenza assomiglia a una pellicola cinematografica, fatta correre per le sei pagine che ospitano le immagini intervallate da brevissime didascalie.

Ma Crocenzi non è stato solo questo, bensì anche un infaticabile raccoglitore di materiali dei suoi migliori colleghi dell’epoca, attraverso l’attività della sua amata creatura, il Centro per la cultura nella Fotografia, creato nel 1954 a Fermo. E ancora un teorico appassionato, un curatore di mostre, un animatore infaticabile di tutti i contesti intellettuali che ha condiviso durante la propria breve vita.

Oggi, a cento anni dalla nascita, il Craf dal 1995 detiene la grande responsabilità di gestire il suo fondamentale lascito, costituito da migliaia di immagini, libri e riviste d’argomento fotografico, oltre al ricchissimo epistolario. È dunque un dovere ricordarlo per il suo insostituibile contributo alla cultura e alla fotografia in Italia.