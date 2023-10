Carmen Lasorella presenta a Pordenone il suo primo romanzo

Giornata dedicata ai libri, agli incontri e alla musica quella di giovedì 19 ottobre, cominciando da Pordenone, dove alle 18, in biblioteca civica, la giornalista Carmen Lasorella presenterà il suo primo romanzo “Vera e gli schiavi del terzo millennio” (edizioni Marietti 1820), con Ludovica Cantarutti, presidente dell’associazione Via Montereale che organizza l’evento.

A Casarsa sarà invece al centro dell’incontro in programma alle 20.30 nella sala polifunzionale dell’associazione-impresa sociale Laluna, di San Giovanni, l’assessora regionale Cristina Amirante, qui nella veste di autrice del libro “Primavera - Cucinare, organizzare e ricevere gli ospiti”, edito dalla Biblioteca dell’Immagine (ingresso libero).

Amirante dialogherà di cucina, ricette e bon ton del ricevimento insieme all’editrice Paola Tantulli.

Di nuovo a Pordenone, dove alle 18, nell’ex Tipografia Savio di via Torricella, su invito del Circolo della cultura e delle arti cittadino, Giandomenico Belliotti presenta “Il coraggio oltre il dovere”, libro dedicato alla figura di Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza, investigatore tenace che, negli anni Settanta del secolo scorso, riuscì a inseguire i traffici della malafinanza nazionale e internazionale, in particolare contribuendo, insieme all’avvocato Giorgio Ambrosoli, a scoprire gli scandali finanziari del faccendiere Michele Sindona.

Modera Ada Iuri, ex assessora alla cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro. Oggi si conclude il ciclo di incontri organizzati dall’Irse di Pordenone “Affascinati dal cervello”, e curati dal neuroscienziato Marcello Turconi. Alle 17.30, nell’auditorium Zanussi di via Concordia, la psicologa clinica Paola Rigo, esperta di psicologia dinamica e neuroscienze, approfondirà il tema “Errori nelle relazioni con gli altri”.

Per la musica, il festival di musica antica Baroque Stories presenta a Pordenone, nel convento di San Francesco, alle 21, “Forgotten voices of klezmer” .concerto con il quale Robindro Nikolić, con Easter Chamber, condurrà il pubblico in un viaggio nel mondo della musica klezmer.

Terzo appuntamento, sempre oggi, nella Corte degli orti di Pordenone, in piazza della Motta, alle 19, con i concerti organizzati da Pianocity per Enjpoy Pordenone with Sicam: sul palco Davide Favino, il cui repertorio va dalle improvvisazioni su composizioni tratte dagli standard jazz a composizioni proprie.