Parata di chef stellati nelle serate di Ein Prosit: Romito duetta con Alajmo, venerdì Cracco e Da Costa

«Ein Prosit è una grande iniziativa per far parlare di un territorio che merita di essere esplorato. È bello vedere la regione “invasa” da grandi chef di tutto il mondo: penso sia una grande opportunità di scoperta, sia per noi, sia per gli ospiti delle tante cene organizzate».

Parola di Niko Romito, 3 stelle Michelin, giovedì 19 protagonista insieme a Massimiliano Alajmo al ristorante “Le Fucine Brasserie” di Buttrio, per una delle tante cene stellate che Ein Prosit sta proponendo per questa sua edizione numero 24.

Tra le particolarità dell’evento, organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, c’è il mix tra sapori, piatti e modi di cucinare di chef diversi.

Su questo aspetto ecco il commento di Romito: «Non è mai facile portare la propria cucina al di fuori delle mura del proprio ristorante, sono poche le cene a cui partecipo, ma quando c’è stima e intesa con il collega, come c’è con Massimiliano Alajmo, e quando credo nel progetto, diventa un bel momento di dialogo, di scambio e di svago. In questo caso, questa cena – ha aggiunto – ha un significato particolare, non solo perché siamo nel contesto di Ein Prosit, ma perché il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza per sostenere le iniziative della onlus “Il Gusto della Ricerca”».

Per sorprendere i commensali della cena stellata di ieri, andata sold out in pochi giorni, Romito ha portato alcuni dei piatti del menu del ristorante Reale: «A partire da Sedano, carote e cipolla per giungere fino a nuove creazioni, come Cazzarielli, bieta e limone. Ogni piatto racconta qualcosa della mia cucina», ha concluso lo chef.

Grande successo anche per la cena a sei mani a “La Taverna” di Colloredo di Monte Albano, dove si sono “sfidati” Riccardo Camanini, Himanshu Saini e Ana Roš. Una squadra da 6 stelle Michelin che ha accarezzato il palato dei presenti.

E in attesa che i laboratori, le degustazioni e gli incontri, tra sabato e domenica, invadano i palazzi storici della città (alcuni eventi si stanno già svolgendo, ma nei locali di Udine), oggi nuove cene stellate, con l’arrivo in città, al ristorante Vitello d’Oro, di Carlo Cracco, che insieme a Quique Da Costa (3 stelle) presenterà una cena dal titolo “50 sfumature di riso”.

Le premesse fanno già immaginare sensazioni e sapori indimenticabili. Il programma completo di Ein Prosit è consultabile su www.einprosit.org.