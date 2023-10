Ana-Thema al via con i vizi capitali raccontati da Shakespeare

Dopo Amleto, Re Lear, Romeo e Giulietta e Otello, riletti alla luce di una sensibilità tutta contemporanea, spesso stravolgendone il significato originale - ma con i grandi autori tutto si può fare, anzi più li tradisci e più risuonano forte nell’anima e nella mente degli spettatori di oggi; dunque, dopo i quattro immortali capolavori di William Shakespeare con cui si sono cimentati nelle passate stagioni, i giovani artisti della compagnia udinese Anà-Thema Teatro hanno scelto diversi personaggi shakespeariani per mettere in scena ira, avarizia, invidia, superbia, gola, accidia e lussuria.

Lo spettacolo si chiama Sins, sottotitolo I vizi capitali nelle opere di Shakespeare e sabato 21 ottobre alle 20.30 inaugurerà la nuova stagione di prosa del teatro alla Corte di Osoppo.

«Una scelta – racconta Luca Ferri, infaticabile e vulcanico animatore del gruppo e regista dello spettacolo – che ci permette di affrontare alcuni grandi personaggi shakespeariani mettendoli sotto la lente di ingrandimento di quelli che sono considerati i vizi corruttori dello spirito che immiseriscono la vita degli uomini, ieri come oggi.

E le parole del grande bardo sono quelle che maggiormente ci aiutano a renderli vivi teatralmente sulla scena e al tempo stesso a farli parlare all’uomo di oggi».

Quali gli abbinamenti allora tra vizi e creature shakespeariane, e loro interpreti? «I personaggi che identificano i peccati sono: Jago con l’invidia (Luca Ferri), Amleto con l’accidia (Luca Marchioro), Shylock con l’avarizia (Alberto Fornasati), Cleopatra con la superbia (Giulia Cosolo), Macbeth con la superbia (Massimiliano Kodric), Otello con l’ira (Giulio Macrì) e infine la Gola che apre lo spettacolo e viene rappresentata da tutti gli attori insieme».

Sette quadri che se da un lato isolano i personaggi, dall’altro li fa interagire attorno al grande tavolo che costituisce la scenografia, sormontato da uno schermo sul quale compaiono immagini e suggestioni visive a rafforzare quanto viene detto e agito in scena.

«Insomma – conclude Ferri – vogliamo coinvolgere lo spettatore su domande, quali: Chi è il vero peccatore? Chi ha generato i peccati e perché? Peccati e virtù non sono parte della stessa essenza?

Domande la cui sola risposta può venire da ciascuno singolarmente, e da quanto avremo saputo stimolarlo con le parole di Shakespeare e con le nostre azioni sceniche, impreziosite dai costumi senza tempo di Emanuela Cossar».

Sins apre una stagione che mai come la prossima allinea una serie di spettacoli ed eventi volti a rinsaldare quel patto di fiducia tra teatranti e la gente di Osoppo che ha reso molto vivo e partecipato quel piccolo gioiello di spazio per la cultura teatrale e per la socialità che è il Teatro della Corte. Dopo Sins, tocca a un volto popolare amato dell’universo televisivo ma da qualche anno anche teatrale, Ettore Bassi in Il sindaco pescatore (25 novembre), tratto dall’omonimo romanzo di Angelo Vassallo.

Per il periodo natalizio, due eventi targati Anà-Thema e cioè l’itinerante Babbo natale e le leggende delle feste (21 dicembre alle 18.30) e il 31 dicembre in attesa dell’anno nuovo un classico degli Anà-Thema, Capodanno con delitto.

Altro volto popolare, quello di Fabio Troiano per Il dio bambino (20 gennaio), di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Decisamente una proposta urticante e stuzzicante quella de Le serve, capolavoro di Jean Genet (20 febbraio) con un’inedita Eva Robbins nel ruolo dell’ambigua Signora. Chiude Anna Karenina (9 marzo), un’incursione nell’universo della passione femminile firmata da Filippo D’Alessio.