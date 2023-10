Filosofia e rivoluzione digitale: «Così il mondo sta cambiando»

Giunto alla sua decima edizione il prossimo Festival Mimesis 2023, organizzato dall’Associazione Culturale Territori delle Idee, propone quest’anno dal 26 al 29 ottobre e dal 3 al 5 novembre numerosi incontri attorno al tema Filosofia e trasformazione digitale. Curato da Luca Taddio in collaborazione con Silvia Capodivacca, Damiano Cantone, Andrea Colombo e Stefano Davide Bettera, il festival si propone di riflettere sul nostro tempo con uno sguardo particolare, improntato all’indagine filosofica, alle tante trasformazioni che la tecnologia, le scoperte scientifiche e le tensioni politico-militari hanno impresso anche al nostro quotidiano. Abbiamo chiesto al curatore, Luca Taddio, di illustrarci le caratteristiche di Mimesis 2023.

Potrebbe parlarci del tema della relazione tra filosofia e trasformazione digitale, di come cioè la filosofia può, forse deve, rapportarsi con questi cambiamenti che stanno ridisegnando l’orizzonte umano?

«Il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi. Si tratta quindi di comprendere le trasformazioni in atto. Il Festival rappresenta un’emanazione del nuovo corso di laurea triennale in Filosofia dell’Università di Udine che, non a caso, ha lo stesso titolo: oltre ai temi e agli autori tradizionali, analizziamo il fenomeno del digitale. Da questo punto di vista, Udine è certamente il punto di riferimento della filosofia in regione».

Qual è la differenza rispetto al Festival?

«Il Festival coincide con il momento di massima apertura rispetto a questi temi, considerata la natura divulgativa dell’iniziativa. La filosofia consiste in un’analisi critica del mondo, una visione olistica e non tecnico-specialistica. È una disciplina che mira ad abbracciare il fenomeno nel suo insieme e a coglierne gli effetti. Rispetto al digitale, la filosofia ha quindi il compito di porsi in dialogo coi diversi saperi coinvolti e solo la filosofia è in grado di operare questo taglio trasversale. Infine, il digitale ci pone un problema di senso, etico-esistenziale, che riguarda l’utilizzo che facciamo della tecnologia e il senso del nostro ibridarci con essa, che ormai è un dato di fatto. Sono questi i problemi che andremo ad affrontare assieme a Umberto Galimberti, Maurizio Ferraris, Luca Chittaro, Franco Fabbro, Vito Mancuso, Giovanni Boniolo, per citare solo alcuni nomi».

Come l’avvento dei social, il loro impatto sulle relazioni umane sempre più all’insegna della virtualità, l’irrompere dell’intelligenza artificiale e le numerose incognite che l’accompagnano, hanno influito, se hanno influito, sulla pratica e sul pensiero filosofico?

«Poche sono state in passato le vere rivoluzioni: la prima è stata la scoperta da parte dell’uomo dell’agricoltura avvenuta circa 12.000 anni fa, a seguire la rivoluzione industriale del 1700. Oggi vi è un’altra grande rivoluzione in atto, quella digitale, che, in modo particolare, è legata all’impiego dell’intelligenza artificiale. I giovani hanno la fortuna – o la sciagura, a seconda delle prospettive – di vivere in un momento di cambiamento epocale. A prescindere da ogni presa di posizione, certamente tale cambiamento rappresenta una sfida su cui riflettere».

Visti i numerosi aspetti del contemporaneo, dalla scienza alla religione, dall’arte alla tecnologia, che verranno affrontati nel corso del Festival, come si pone il pensiero filosofico chiamato a confrontarsi con questa trasversalità di temi e argomenti?

«Grazie anche alla sinergia con l’Unione Buddhista Italiana, abbiamo realizzato diversi incontri a cavallo tra filosofia, scienza e meditazione. In tal senso il contributo più significativo lo troviamo nella figura dell’attivista e ambientaliste indiana Vandana Shiva che sarà tra gli ospiti del Festival».

Anche la prossima edizione di Mimesis vedrà alcuni appuntamenti in sedi diverse da Udine. Cosa significa questa scelta di allargare la platea del Festival, e a quale pubblico in particolare?

«Significa fare rete, coinvolgendo il pubblico presente in altre località del territorio, come previsto dalle indicazioni presenti nei bandi della Regione».

In sintesi, quali sono i numeri del festival, le prospettive e le possibili evoluzioni?

«Settanta ospiti, sette giorni di incontri e trentotto appuntamenti a programma. Dopo dieci anni la manifestazione andrebbe ripensata o rifondata con maggiori risorse. Vedremo».

Il Festival ospita anche l’assegnazione del Premio Udine Filosofia. Quest’anno è andato al filosofo tedesco Peter Sloterdijk e al pensatore francese Pierre Lévy.

«Sloterdijk sarà presente a Udine e terrà un dialogo assieme a Stefano Vastano: un autore che ha fornito dei contributi significativi anche alla riflessione sulla tecnologia, così come Pierre Lévy rispetto al concetto di virtuale. Invito tutti a guardare il programma completo online e a prenotare la propria partecipazione agli eventi».