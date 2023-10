L’insegnamento lasciato da Pierluigi Di Piazza: “Solo la forza dell’amore salverà l’umanità»

Domenica 22 ottobre, alle 14.30, nel cimitero di Tualis vicino alla tomba di Pierluigi Di Piazza, ci sarà un momento di incontro con lui, per salutarlo, stare assieme, ricevere ancora da lui sollecitazioni, coraggio, fiducia, speranze per camminare sulle strade delle nostre vite con sguardi alti e lontani, per ricevere ed arricchire le energie interiori, il nostro animo.

Leggendo alcune delle sue riflessioni, ci sentiremo sicuramente coinvolti in una spiritualità profonda che aiuta a far vibrare le corde dei cuori, e che ci può trasmettere quella forza che può alimentare, vivificare, orientare l’essere e il fare.

La grande fotografia che è sulla tomba trasmette serenità e coinvolge a continuare il colloquio con lui. Nei mesi in cui è nel cimitero di Tualis tante persone sono passate a salutarlo con grande commozione e a rapportarsi con lui secondo nuove modalità, comunque sempre coinvolgenti e significative per le loro vite, ricevendo coraggio e incoraggiamento come tante volte mi hanno espresso parlando con loro.

È il secondo anno che viene organizzato questo incontro e la volontà è che diventi un appuntamento annuale.

Saranno presenti con musiche il maestro Giuseppe Tirelli con il suo gruppo musicale; Aida Talliente che leggerà preganti riflessioni di Pierluigi scritte nei suoi libri.

Ci saranno anche le testimonianze di Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto, di Massimo Moretuzzo amico di Pierluigi, dei genitori di Lorenzo Parelli, il giovane studente del Bearzi morto all’età di solo 18 anni per un incidente sul lavoro nell’ultimo giorno dello stage scuola– lavoro; e dei canti a cui Pierluigi era tanto affezionato. Porterà il suo saluto e la sua riflessione anche don Guido Mizza, parroco di Tualis.

Le riflessioni parlano del significato del silenzio e delle parole, della contemplazione, dell’amore. Dice Pierluigi: “C’è il silenzio della preghiera, perché la preghiera prima di diventare parola espressa, canto comunitario, è stare con la nostra vita dinanzi a Dio, al suo cospetto, in sua compagnia.

Se la preghiera non è sempre e prima di tutto silenzio, diventa pura ripetizione, formula staccata dalla vita; la preghiera della gratitudine e della lode, dell’invocazione e dell’affidamento, del dibattito con Dio, non può che sgorgare dal silenzio”.

E ancora: “Il senso autentico delle parole sta nel comunicare quella profondità e quelle dimensioni che stanno prima e oltre le parole stesse.

Mi pare si possa affermare che oggi tendenzialmente manca il colloquio, cuore a cuore, anima a anima, perché per viverlo sono richiesti disponibilità, tempo, profondità, sincerità e trasparenza; liberazione da atteggiamenti di difesa o di aggressività.

E la contemplazione è quella dimensione dell’anima che vive lo stupore, la sosta fisica e interiore per essere toccati dentro, alle volte beneficiati, quasi “invasi” di luce, di calore, di tranquillità, di pace”. Il silenzio – dice ancora Pierluigi – è fondamentale per parole umane e la contemplazione lo è per un fare umano e umanizzante.

E sull’amore in sintesi comunica: “non il potere, non il denaro, non la religione, neanche la scienza e la tecnologia assolutizzate salveranno l’umanità e la terra con tutti i viventi, ma solo l’amore espresso e ricevuto con compassione, dedizione, gratuità.

L’amore è la dimensione, la forza, l’esperienza fondamentale della vita; senza amore non si può vivere; nello stesso tempo viverlo comporta continuamente profondità interiore, attenzione, premura, proprio perché essendo la dimensione più importante è anche quella più preziosa e fragile”.

Sulle Ande aveva appreso una lezione molto profonda del rapporto tra vita e morte, una professione di fede nella vita e resurrezione; cosi si esprimono gli Indios facendo memoria dei loro martiri: “Ci sono morti più vivi dei vivi”. Infatti chi è morto fisicamente continua a vivere nella comunità e nella storia per l’esempio che ci ha lasciato di amore, di giustizia, di dedizione al bene comune, in servizio alla comunità: continua a vivere e comunicare vita. Lui è uno di questi.

Chi invece è vivo ma contribuisce alla morte con l’egoismo, con i privilegi, la partecipazione attiva all’ingiustizia, all’illegalità, alle violenze, alla distruzione dell’ambiente, a tutte le situazioni meno umane o disumane, è già morto, proprio perché contribuisce alla morte, produce morte. Tutti sono invitati a partecipare a questo momento così significativo, che precede di poco la festa di Ognissanti.

In condizioni di tempo avverso, tutto si svolgerà nella Chiesa di Tualis.