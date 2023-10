All’Arrigoni di San Vito la giovane Xing Chang interpreterà Chopin

È una domenica a tutta musica a Pordenone e in provincia. In città si apre la 32ª edizione del Festival internazionale di musica sacra promosso da Presenza e Cultura per la direzione artistica di Franco Calabretto ed Eddi De Nadai.

Alle 15.30, nel duomo di San Marco il sipario si alzerà sulla produzione musicale “Tar(e)s, sguardi di luci ed ombre”, con il Coro da camera Vikra della Glasbena Matica di Trieste, vincitore assoluto Grand Prix “Seghizzi” 2022, diretto da Petra Grassi e al pianoforte Martina Salateo. Nel ricco programma spicca l’esecuzione della nuova commissione al compositore albanese Aulon Naci, su testi di Madre Teresa di Calcutta, “The joy in loving (in the heart)”.

Sempre a Pordenone prende il via la stagione del Teatro Verdi, alle 20.30, con la Budapest Festival Orchestra, che sotto la guida del suo direttore musicale e fondatore, Iván Fischer, classificato tra i dieci migliori direttori d’orchestra al mondo, presenterà un programma di musica cosiddetta “degenerata”, di cui il regime nazista vietava l’ascolto e l’esecuzione.

In programma da Kurt Weill con le celebri Song e il suo “Berlin cabaret” a Paul Hindemith e la sua ispirazione “folk'” ai rari luminosi ascolti di Eisler e Schulhoff.

Sul palco anche due solisti d’eccezione: il soprano Nora Fischer e il violista Maxim Rysanov

Prosegue anche San Vito Musica, alle 17, nell’Antico Teatro Arrigoni, che ospita il concerto “I Love Chopin”: Xing Chang e Massimo Urban, giovanissimi talenti del pianoforte, si esibiscono nel Primo e Secondo Concerto del celebre compositore polacco, nella riduzione per orchestra d’archi, diretti da Angelo Lalla ed Emanuele Marino.

Fra le altre iniziative in programma, a Sacile torna “Sacellum - la piazza delle antichità” il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, vintage, che si tiene dall’alba al tramonto; nella Casa del popolo di Torre di Pordenone, dove è in corso la rassegna di arte solidale “Tutte le vite valgono”, con raccolta di fondi per la Rete Dasi Fvg, alle 18 ha inizio il concerto del multietnico Coro sconfinato.

A Claut prosegue “Clautunno”, giornata fra i sapori autunnali con numerose iniziative. Per le famiglie, segnaliamo la proposta dell’Immaginario scientifico di Pordenone che aderisce alla CodeWeek 2023 con il laboratorio (alle 11.30 e alle 15) “Robot ai blocchi di partenza”, in compagnia del robot Sphero, incluso nel biglietto d’ingresso al museo.