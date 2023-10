Si alza il sipario sulla stagione degli Amici della musica: nove concerti al Palamostre

È sempre in viaggio, una continua tournée, ospite di prestigiose realtà internazionali in Europa, Estremo Oriente, Stati Uniti, Sud America. Ha suonato con il Concert-Verein dei Wiener Symphoniker, la Salzburger Kammerorchester, la Miami Great Symphony Orchestra, I Virtuosi Italiani, e queste sono solo alcune delle formazioni con cui collabora.

Si è esibita alla Scala di Milano, alla Carniege Hall di New York, giusto per nominare due dei luoghi simbolo della grande musica.

La lista è davvero lunga, come le collaborazioni con artisti di fama: Trevor Pinnock, Karl Leister, Bruno Canino. Anche qui, solo alcuni nomi, si rischia di non finire. E ancora, le incisioni discografiche per Stradivarius e Millennium, la didattica, già titolare della cattedra di flauto al Conservatorio di Trieste ed ora docente di dottorato alla New Bulgarian University di Sofia e professore ospite all’Università di Vienna.

È Luisa Sello, insignita l’estate scorsa del Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana, ambasciatrice della musica nel mondo.

Direttrice artistica e presidente de Gli Amici della musica di Udine, la società di concerti più antica del Friuli Venezia Giulia, è pronta ad inaugurare l’edizione numero 102.

Udinese di nascita, cittadina del mondo. In quali città si è esibita recentemente?

«A ritroso: Parigi, Vilnius, Kosovo, Vienna, Namibia, Arizona, diverse mete in Italia, ma tra le trasferte che più tengo a cuore è quella in Thailandia per una iniziativa dal titolo “Odelette” a favore delle così dette giovani “donne giraffa”. Iniziata nel 2015 in collaborazione con il Rotary Club distretto 2060 e altri partner, prosegue ogni anno con risultati eccellenti. È un progetto rivolto alle bambine di Chiang Saen per offrire loro cultura e una formazione musicale per contrastare abusi e prostituzione, donando con l’arte una possibilità di fuga dalla povertà».

Udine rimane sempre nel cuore, pronta per la nuova stagione “Grande musica, grandi interpreti”. Quali saranno le novità?

«Sono nove i concerti della stagione che si terranno al Tetro Palamostre di Udine. Il debutto è lunedì 23 ottobre alle ore 19.22 (un numero simbolo per l’associazione) con gli straordinari Virtuosos Polish Wroclaw Symphony Orchestra diretti da Bartosz Zurakowski ed il talento pianistico Atsuko Seta con un focus su Chopin. A seguire altri interpreti eccezionali: Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, Cosmopolitan Trio, Josep Colom, Jess Trio Wien e Kropfitsch New Generation, Santucci Quintet, Čiurlionis Quartet, Anfisa Bobylova, per chiudere il 10 aprile con l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Eric Lederhandler ed al pianoforte Antonio Di Cristofano. Ma non è finita qui».

Ci sono anche i “Concerti Torriani”, di cosa si tratta?

«Altri sette concerti nella Torre di Santa Maria in via Zanon, nati in collaborazione con Confindustria Udine. È lì che ha trovato residenza il rinnovato gran coda Steinway & Sons 1961, un patrimonio degli Amici della Musica diventato simbolo della città. Si inizia il 27 ottobre con il Trio Goldberg, per concludere il 19 aprile con Carles & Sofia Piano Duo. Poi a maggio riprende il Festival Udine Castello all’undicesima edizione e l’estate riserverà tante altre sorprese da non perdere».

Ulteriori informazioni si possono trovare visitando il sito amicimusica.ud.it.