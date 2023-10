La filandiera Valentina e il carretto di Franz: tredici vite per raccontare la frontiera

Terra di confine, la nostra, e di conflitti che nel corso dei secoli ne hanno ridisegnato, quando non sconvolto, più volte i contorni politici, umani, sociali e culturali. Terra ricca di storie e di un’umanità in balia di eventi sanguinosi, anche tragici, in gran parte sulla testa della sua gente. A questa nostra terra lo scrittore sanvitese Giuseppe Mariuz ha dedicato, Vite di frontiera (Gaspari) un racconto corale che parla di noi e della nostra storia, in uno spaccato storico che va dalla Prima guerra mondiale ad oggi.

Tredici racconti brevi, di una scrittura molto incisiva, poetica e leggera, talvolta anche ironica, anche a fronte di situazioni decisamente drammatiche. Come la violenza e l’assurdità della prima guerra mondiale che rivive nella storia della giovane Valentina, lavoratrice di filanda che prima del 1914 si trova a fare la spola tra San’Andrat e Brazzano, di qua e di là tra Regno d’Italia e Impero austroungarico, di qua e di là del Judrio, all’epoca fiume confinario tra i due stati. Storia anche d’amore tra la giovane regnicola e l’austrungarico brazzanese che la guerra travolge e sfinisce con la sua insensata ferocia.

L’avvento del fascismo, quello arrogante e sprezzante del manganello e olio di ricino, si tinge di giallo, un giallo ironico e amaro al tempo stesso, nel racconto Sangue sul lavatoio, ambientato in quel di Spilimbergo.

Ancora le nefandezze del fascismo ma in una Trieste dilaniata dai conflitti etnici e dalla piaga delle delazioni in Il Capofabbricato e la portinaia. La caduta del regime il 25 luglio del ’45 si intreccia con la nascita di un nucleo partigiano in quel di Savorgnano durante La sagra di San Giacomo, che riporta il lettore alle atmosfere dei racconti friulani di Pasolini. Ancora la violenza della guerra in Rastrellamento, dove l’incontro tra un soldato tedesco e un giovane partigiano si risolve nell’ennesima tragica beffa del destino verso due giovani legati tra di loro da un’inconsapevole fratellanza.

Il dopoguerra duro e d’immigrazione per molti friulani nelle miniere del Belgio, è al centro di Un viaggio in treno nell’incontro tra un giovane emigrante e uno studente universitario, e nella promessa di una reciproca solidarietà.

Il fenomeno dell’esodo istriano visto con gli occhi di una giovane sartina si consuma senza acrimonia nè rancore ne l’ Apprendista sarta. La giovane violinista slovena sfollata a Versuta e sodale di Pasolini nelle esperienza pedagogiche, Pina Kalc ne Il Capicchioni di Pina, ci regala un bellissimo ritratto di Pasolini: “lui viveva come fuori dalle vicissitudini della guerra, in una bella rusticità, nel mito primigenio di una lingua romanza, immerso nel calore di una gioventù candida e genuina”.

Misteriosa e perciò letterariamente assai intrigante e vivida resta la figura dello Zio Annibale e dei racconti favolosi del suo girovagare per il mondo. Delicatissima la storia di Felicino, delle vacanze in Istria a smaltire la pesantezza delle baracche dei profughi a Padriciano e di un piccolo amatissimo lucherino.

Ha il sapore dolce e malinconico di un ricordo biografico, la storia del Carretto di Franz, che portava le valige del giovane Mariuz in vacanza in Carnia. Le complicazioni, una volta tanto non drammatiche ma birichine, del black down dovuto al Covid de Il virus, la noia, l’amante, - e siamo ai giorni nostri- offrono una botta di vita all’anziano professor Grassutti alle prese con le pene d’amore di una sua disponibile coinquilina.

Il ’68 vissuto a Parigi dal figlio dell’emigrante Zuan, già partigiano conclude ne Il sol dell’avvenire questo libro bello e intenso tutto da leggere e gustare.

Un libro che cattura il lettore senza ricercata letterarietà nè compiacimenti autoreferenziali, ma con una delicatezza e una sorta di pudicizia intellettuale di fondo davvero sorprendenti, sincere e mai artefatte.

Il volume edito da Gaspari verrà presentato al Castello di San Vito al Tagliamento domani, giovedì 26, alle 21 nell'ambito della rassegna “Un libro un vino”. Dialogherà con l’autore Giampaolo Borghello.