Il prof influencer Vincenzo Schettini: «Così la Fisica ci parla del futuro»

“La Fisica è stupenda, la fisica è una danza, la fisica la comprendi quando la guardi». È già andato sold out alla velocità della luce, l’incontro con Vincenzo Schettini in programma all’Auditorium di San Vito al Tagliamento venerdì 27 ottobre, alle 20.30, promosso nell’ambito del cartellone fuoricittà da Fondazione Pordenonelegge. it e in stretta sinergia con l’amministrazione comunale.

Il prof influencer e supersocial, seguito da milioni di followers, è atteso per la presentazione del nuovo saggio Ci vuole un fisico bestiale. Vi racconto i fisici più pop della storia, uscito due giorni fa per Mondadori Electa e arricchito dalla prefazione di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021.

Vincenzo Schettini è docente di fisica ed è diventato molto popolare sui social grazie al canale “La fisica che ci piace” e per i video in cui spiega agli studenti i segreti della sua materia. Non solo, diplomato in violino ha frequentato il Conservatorio e guida un coro gospel di grande successo.

Ha pubblicato nel 2022 il suo primo libro, diventato un bestseller: “La fisica che ci piace” (Mondadori Electa) e ha vinto il premio letterario Elsa Morante Ragazzi Esperienze 2023.

Empatico quanto rigoroso, Vincenzo Schettini è tanto amato perché onora al meglio la sua straordinaria “missione” di divulgatore scientifico: rendere la fisica una materia accessibile a tutti.

«Tutto è iniziato guardando alcuni film di fantascienza di cui ero appassionato, mi si è aperta la mente. Ho deciso di laurearmi in Fisica – spiega – ma non ero portato a essere ricercatore. Volevo insegnare la materia che per me, parlava del futuro, questo avevo in testa fin dall’inizio».

L’incontro sarà introdotto dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet, una delle prime presentazioni del nuovo saggio dedicato ad alcuni fra gli scienziati più geniali della storia, veri e propri influencer per come hanno condizionato il pensiero della loro epoca.

«È un libro che continua a parlare di fisica ma attraverso la figura di sette scienziati». Un viaggio che coinvolgerà oltre Leonardo da Vinci, fino a cavalcare i fulmini con Nikola Tesla, a farci attrarre da Isaac Newton, a finire in mezzo alle radiazioni con Marie Curie, a costruire ordigni nucleari con Enrico Fermi, a scoprire le leggi che regolano il cosmo con Albert Einstein e recitare in The Big Bang Theory al fianco di Stephen Hawking: «Lui era davvero, un supereroe per la tempra e la determinazione, nonostante la malattia, ha fatto cose meravigliose».

Un tuffo nel passato per scoprire quali leggi seguono le loro invenzioni o quali sono le teorie che li hanno resi celebri. Ma soprattutto, un libro che spiega quanta umanità, imperfezione e vulnerabilità possedeva ognuno di loro.

«Si esplora il mondo della fisica attraverso queste grandi figure di scienziati che possono insegnare molto e dimostrare ai ragazzi quanto sia importante essere determinati e preparati”. E sono gli scienziati tra i più pop della storia: “Sarebbero stati ai tempi nostri, dei grandi influencer, avrebbero avuto canali Youtube, profili TikTok con milioni di followers, avrebbero conquistato la massa con le loro scoperte, con le loro intuizioni».

Non si ferma il Prof Schettini che già approda al teatro con “La fisica che ci piace” trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica con “La Lezione Show” dedicata a tutti. In calendario c’è già una lunga tournée ma il docente ci tiene a ricordare anche “i Video del venerdì”, «in cui parlo di argomenti che non è strettamente connesso alla fisica.

Dobbiamo cercare di capire anche le esigenze dei giovani, il loro smarrimento davanti a una scelta di scuola universitaria piuttosto che superiore, la loro incapacità di crearsi da soli un metodo di studio. Oppure la solitudine». Come se ne esce? A volte, anche stringere la mano può essere un nuovo inizio.