Quei “preti in battaglia” che furono sempre accanto ai giovani fanti-contadini

Giovedì 26 ottobre, in occasione del secondo convegno sulle Battaglie della Ritirata, nella Biblioteca Civica Joppi a Udine alle 17,45 si terrà un dialogo tra don Sergio Siddi, Vicario generale dell’Ordinariato militare per l’Italia, e Paolo Gaspari in merito al volume“Preti in battaglia. I cappellani militari da Caporetto a Vittorio Veneto”. La lettera di un cappellano militare e la nascita dell’identità italiana.

L’impresa più importante che gli italiani hanno compiuto nella storia fu la formazione di uno stato unitario, libero e indipendente. In quest’impresa epica i ceti più umili non parteciparono sia perché la Chiesa si opponeva al nuovo Stato liberale e all’anticlericalismo del movimento patriottico, sia perché le élites laiche, composte da possidenti con coloni e braccianti, non erano disposte a dare il diritto di voto ai contadini. Fu così che il suffragio universale si ebbe solo nel 1918, con un “ritardo” di quasi 70 anni rispetto a Danimarca e Francia, 47 rispetto alla Germania.

Nella Grande Guerra i cappellani militari, voluti da Cadorna per il sostegno morale a quei fanti che sapeva poco motivati e che uscivano per la prima volta dal paese, nella sostanza portarono i fanti-contadini ad avere consapevolezza dei doveri dei cittadini e nello stesso tempo portarono la fede “dentro” lo Stato anticlericale nell’istituzione più delicata come l’esercito.

I cappellani erano giovani di leva di 23-26 anni che erano appena usciti dai seminari e dai conventi, poco più anziani dei soldati diciannovenni. Costoro metà del tempo lo passavano in trincea e metà a riposo negli accampamenti, dove i cappellani portavano la parola di Dio e la speranza a quei giovani strappati al loro piccolo mondo paesano.

In battaglia avrebbero dovuto aspettare i feriti e i morenti nei posti di medicazione, ma non vedendo tornare quei coetanei, ormai amici, che tanta fiducia e confidenza avevano dato loro, prima andarono a cercarli nella terra di nessuno, poi addirittura uscirono in coda alle ondate d’assalto per poterli aiutare nel momento più critico. Ne caddero 94, tre ebbero la medaglia d’oro, 137 quella d’argento, 300 di bronzo e 94 la croce al valore: furono i più decorati dell’intero esercito, più anche degli arditi! Solo che le loro imprese non erano mai state raccontate. Dovevano poi comunicarne la morte alla famiglia.

Nella letteratura italiana di guerra ci sono pochi testi equiparabili alla lettera che don Luigi Todeschini, cappellano del 77° Toscana, scrisse alla madre di due figli caduti in battaglia.

“Cara Mamma di Cosimo e Damiano, io non Ti ho mai vista, ma quando ho conosciuto i tuoi figli mi sembra di conoscerti da un’eternità per quanto essi mi parlavano di Te; sento di amarti con il loro stesso amore poiché i loro occhi luccicavano di gioia nel pronunciare il Tuo nome. Io amo immensamente tutti questi cari figlioli e sarei pronto a dare la vita per ciascuno di essi, avevo per loro una predilezione speciale per la loro bontà, gracilità e fiducia incondizionata che in me avevano posto. Prima di scriverti questa lettera, che Dio solo sa cosa mi costa, inginocchiato nel mio rifugio davanti al Crocefisso, ho scongiurato Cristo di darmi coraggio.

Carissima mamma, lascia che io ti abbracci prima di darti la notizia che trafiggerà il Tuo cuore: oggi 6 agosto 1916, alle pendici del monte Sabotino sono caduti valorosamente Cosimo e Damiano. Io ho seguito passo passo tale azione con i miei fanti, ho avuto l’ingrato e terribile compito di raccogliere le loro ultime parole. Cosimo mi disse: ‘Abbracci per me mia madre’ . Cara mamma, nella triste esperienza della trincea, io fui per loro, più vecchio di sei anni, padre e madre, poiché nel mio cuore essi riversavano tutte le loro ansie e aspirazioni. Ho cercato di sostituirti, mamma, e ti sia di conforto il pensiero che non solo la mano pietosa del cappellano ha composto le dilaniate membra, ma dell’amico, del padre, che in questi due anni ha avuto modo di ammirare la loro bontà “.

Per la prima volta nella storia, con i sacerdoti che condivisero il destino d’essere feriti, uccisi o prigionieri, i giovani fanti-contadini ebbero la consapevolezza d’essere parte attiva nella vita del nuovo Stato: uguali nei doveri, uguali nei diritti.