“Al mare con l’assassino”: Samuele Nava conquista il Premio Scerbanenco

Samuele Nava con il racconto Al mare con l’assassino ha vinto il Premio Scerbanenco@Lignano 2023. Secondo posto per Marco Azzalini con Piccole porcherie tranquille e terza classificata Laura Chiabudini con La mano.

Suspance anche per tre finalisti che hanno saputo solo a Lignano, durante la cerimonia, il verdetto della giuria.

È stato un sabato pomeriggio dedicato al noir ma anche alla letteratura, quella che appassiona e che è senza tempo, quello che si è vissuto alla Terrazza a mare ieri. Quanto è prezioso il racconto di un autore, raccontato dalla figlia ma anche dall’occhio esperto dei suoi lettori, che sono altresì critici affermati o scrittori? Tanto.

E questo è sicuramente ciò che in molti ricorderanno con emozione, un valore aggiunto di cui hanno beneficiato i numerosissimi presenti. Cecilia Scerbanenco è molto generosa nel racconto della figura artistica del padre, di cui ha scelto di ripubblicare, proprio in concomitanza con i 120 anni dalla nascita del primo stabilimento balneare di Lignano, il romanzo Né sempre né mai ambientato nella Lignano Pineta disegnata da Marcello D’Olivo nel periodo in cui veniva costruita.

E quest’anno si festeggiano anche i 70 anni dalla nascita di Pineta, un doppio compleanno che viene celebrato offrendo a tutti di fare un tuffo nel passato, e scoprire come l’occhio attento e speciale di Giorgio Scerbanenco abbia percepito il nuovo che avanzava, in una località balneare in divenire.

Cecilia Scerbanenco, presidente della giuria insieme a Franco Forte (direttore editoriale de Il Giallo Mondadori), Luca Crovi (critico letterario e scrittore), Rosa Teruzzi (giornalista e scrittrice) e Oscar D’Agostino (responsabile settore cultura del Messaggero Veneto), hanno condiviso le loro opinioni sulla tecnica unica e irripetibile del grande autore che ha creato un genere tutto suo, a metà tra il nero e il romance.

Scerbanenco è stato quindi ricordato come grande scrittore, ma anche come profondo conoscitore della mentalità femminile, che ha approfondito negli anni di lavoro per le riviste. Si è discusso anche della differenza tra racconto e romanzo, con il contributo di Davide Damiani, uno dei vincitori delle precedenti edizioni, che ha rimarcato l’unicità di Scerbanenco e il suo speciale legame con un autore che amava andare all’ufficio 17 in spiaggia.

La giuria, di cui facevano parte Elvio Guagnini (critico letterario e docente emerito dell’Università di Trieste), Piergiorgio Nicolazzini (agente letterario) e Nicoletta Talon (bibliotecaria) si è trovata di fronte a una sessantina di racconti che dimostrano la passione per un genere non scontato e anche la voglia di cimentarsi con un autore che ha tracciato una via illuminata in un panorama molto frequentato come quello del giallo.

E le tre motivazioni, che hanno premiato i tre autori presenti aprono uno scorcio sul valore del giallo oggi. Per il vincitore si è parlato di una «storia bella e delicata eppure dura e noir fino in fondo. Personaggi interessanti e non banali».

Per il secondo classificato la giuria ha spiegato che «in una Lignano cinematografica è messa in scena una variazione dell’antica farsa delle apparenze» mentre il terzo posto è andato a un racconto in cui «un antico delitto si trasforma in un incubo, narrato con buona qualità di scrittura».