Ciak si gira a Udine, Gianni Amelio: «La guerra è una malattia da sradicare»

Ormai a Udine un po’ tutti lo sanno che Gianni Amelio sta qui per un nuovo film. D’altronde il maestro che dovrebbe fare di diverso?

Anche il titolo non è un mistero, come spesso accade nelle produzioni che, a volte, lo cambiano in corsa: “Campo di battaglia” è e “Campo di battaglia” rimarrà. Uscita prevista? Autunno 2024.

Dalle uniformi che hanno sfilato in centro città si evince un periodo storico ben preciso: la prima Guerra.

E subito il regista Leone d’oro 1998 con “Così ridevano” e autore di un gran bel cinema italiano, precisa con un certo pathos: «Questo non è un film di guerra, ma è un film sulla guerra.

Solitamente il genere vira volentieri sull’avventuroso. Il mio sorvola riflessioni ed è una storia di uomini. L’odio tra i popoli è una malattia da sradicare. E anche il cinematografo, se motivato da intenzioni decise, può contribuire a questo».

L’occasione di un faccia a faccia con un’opera dai tratti ancora sfumati è la classica conferenza stampa di fine riprese. E s’intenda in Friuli.

La troupe, dopo l’ultimo ciak di venerdì notte al cittadino Caffè Contarena, farà le valigie destinazione Trentino per darsi la mano a Roma, location dell’ultimo giro di manovella.

Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha accolto parte del cast — oltre ad Amelio c’erano i tre protagonisti Alessandro Borghi, Federica Rossellini, Gabriel Montesi e Chiara Valenti Omero alla guida della Film Commission Fvg —: «È un grande privilegio, ha detto, aver potuto ospitare una pagina importante del nostro cinematografo».

Altri diversi ringraziamenti sono stati indirizzati all’architetto Emanuela Grillo e a Maria Gabriella Rossini della Polizia locale.

Si sa, quando un set piazza le tende in un luogo qualunque, le esigenze sono tantissime e c’è chi deve risolvere i problemi, una specie di Mr. Wolf, per capirci.

E ancora la Valenti Omero: «Senza la grande disponibilità friulana sarebbe stato tutto molto più complicato». E va ricordata la collaborazione della PromoTurismo Fvg, che ha sostenuto la Kavac Film e Rai Cinema. Insomma, un pool agguerrito e determinato a fare cordata.

Sulla decisione di trasferirsi in Friuli, Amelio ha dimostrato fermezza: «Non sono mai stato favorevole a trasformare una città in un’altra. Spesso lo si fa per comodità e per risparmiare.

Far sembrare Torino, che ne so Cremona, faccio un esempio, è un modo che onestamente detesto. Ho scelto Udine, Venzone, Tolmezzo, Osoppo, Gorizia, Cormons e Codroipo (Villa Manin) perché proprio in queste cittadine e in queste campagne si è combattuta la più sanguinosa delle guerre.

E sono stato ripagato dalla meraviglia che voi conoscete. Ma c’è di più: l’attaccamento della gente. Ho visto negli occhi delle comparse una fantastica partecipazione, come se tutti fossero scesi nell’epoca dei loro bisnonni. Felice di aver girato, e lo ripeto, dove la storia è accaduta per davvero».

Vien da chiedere ad Amelio se quando girò proprio a Venzone, un pensiero a Mario Monicelli e alla sua “Grande Guerra” lo abbia fatto. Il maestro sorride e già si coglie un sì.

«Come avrei potuto scordarmi di Mario, lo chiamo così perché lo amo. Anche Venzone è diversa come è diverso il mio film rispetto al suo capolavoro con Sordi e Gassman, ma sarebbe stato impossibile non ricordare la fontana della piazza e quel finale tragico dopo aver assaporato un’incredibile leggerezza».

Pure il Borghi pensiero si avvicina allo spirito di “Campo di battaglia”: «Sempre di più cerco il cinema del reale. La mia propensione a infilarmi nei dialetti della Penisola?

Sono state solamente opportunità che mi sono state offerte e il catturarle mi è sembrata una scelta naturale per continuare un percorso attoriale intenso».

Al personaggio di Borghi, il dottor Stefano Zorzi, si affianca quello di Gabriel Montesi (Giulio Farradi), romano, che esordì con “Pasolini” di Abel Ferrara, ma anche agli ordini di Bellocchio in “Esterno Notte” e di Paolo Virzì in “Siccità”.

La ragazza del gruppo — pare sia la donna contesa — è la trevigiana Federica Rossellini: «Interpreto Anna una donna inafferrabile che ho amato da subito. Non riesci mai a prenderla».

Certo, cast e regista non ci hanno aiutato molto a capire che succederà in “Campo di battaglia”. Amelio si giustifica: «Vorrei che il pubblico fosse travolto dalla trama senza conoscerla».

Come dargli torto. E poi è risaputo che nessuno ama mai spifferare il proprio vissuto filmico. Un accenno? Nel 1918 quando la grande epidemia di spagnola si abbatterà sulla città le linee tra amore, politica e scienza si mescoleranno pericolosamente.

Diciamo che dominante è l’ideologia, non lo sparo o la carneficina. Un punto di vista necessario a farci capire il senso della guerra in una attualità terribile che ribolle di nemici in mezzo mondo.

E sul concetto batte e ribatte l’autore di “Il ladro di bambini”, di “Lamerica” e del recentissimo “Il signore delle formiche”: «Bisogna interrogarci da dove viene tutto questo sangue.

Qual è il malessere che obbliga la gente a uccidere altra gente? I miei tre protagonisti la guerra la subiscono, come milioni di persone innocenti.

Io spero di mettere nel mio film una storia così forte da obbligare gli spettatori a uscire con tante domande addosso alle quali dovranno darsi una risposta».