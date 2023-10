Suoni, movimenti e visioni: le opere cinetiche di Zimoun

È tornato il tempo per l’arte contemporanea a Villa Manin. Grazie a Guido Comis, direttore, e in questo caso anche curatore della mostra inaugurata venerdì 27 ottobre, – la personale dello svizzero Zimoun , visionario artista sonoro –, inizia un nuovo corso culturale dedicato all’arte contemporanea per la dimora dei Manin, insieme ad Erpac (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale) che gestisce la villa.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 28 ottobre fino al 17 marzo 2024 ed è sostenuta dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.

Il progetto artistico di Zimoun, che qui ha lavorato in residenza insieme agli studenti dell’istituto Isia Roma Design di Pordenone, con cui Erpac ha sottoscritto un protocollo di collaborazione, colpisce per il fascino ipnotico delle installazioni visive.

Realizzate con materiali semplici come scatole di cartone, (gentilmente offerte dallo Scatolificio Udinese), sacchetti, aste metalliche o di legno, le installazioni appaiono organismi viventi, dinamici ed ossessivi nella ciclicità del ritmo.

Nove sono i lavori immersivi e cinetici: ognuno per ogni sala del piano terra, fresca di restauro e sgombra da orpelli allestitivi.

Habitat ideale questo per accogliere l’onestà contemporanea dello schivo artista, che durante la conferenza stampa si confonde tra il pubblico.

Zimoun è nato a Berna, dove vive e lavora. La sua ricerca visiva si sviluppa a partire dalla musica elettronica e dalla sperimentazione sonora che lo conduce alla creazione di macchine che generano ritmi e rumori.

La sua opera è stata presentata in tutto il mondo. Fra le recenti mostre personali quelle tenute al Museum Haus Konstruktiv di Zurigo (2021), alla Collection Lambert, Avignone (2020) al Museo de arte contemporáneo di Santiago del Cile (2019), alla Nyuad Arts Gallery di Abu Dhabi (2019).

Dentro la villa a Passariano ognuna delle creazioni dell’artista si compone di elementi modulari che, azionati da motori elettrici, producono suoni o ritmi ricorrenti.

L’effetto è straniante. Le installazioni così realizzate sono in bilico fra creazione naturale e invenzione dell’ingegno: fra studio e caso, fra geometria e astrazione.

«Appaiono – aggiunge il curatore– come affascinanti creature naturali; tanto che chi le osserva è sollecitato a cercare il principio logico che ne governa il funzionamento, come se si trovasse di fronte a un nuovo fenomeno della natura».

Le installazioni danno vita poi a un dialogo, per affinità o contrasto, con l’architettura della villa, stucchi e affreschi compresi, nelle pareti recentemente restaurate.

«La situazione della Villa è davvero unica – racconta Zimoun – e diversi aspetti del mio lavoro vi confluiscono. Un’altra cosa fantastica è che un numero maggiore di installazioni site-specific saranno esposte nella stessa location e il pubblico potrà semplicemente passeggiare per la Villa da un’installazione all’altra.

Le mie opere contengono contrasti, come semplicità e complessità, individualità e massa, precisione e caos, artificiale e organico. Questi contrasti danno origine anche a varie giustapposizioni, influenzate dal luogo e da noi stessi”.

Ma non è solo con l’architettura che le opere dialogano, anche con la natura e i suoi suoni. I battiti, i ronzii, le pulsazioni e i ticchettii prodotti dalle installazioni si confondono con i rumori della natura provenienti dal parco che circonda la villa: i cinguettii degli uccelli, il frinire delle cicale, il fruscio del vento, il tambureggiare della pioggia.

L’opera di Zimoun è dunque anche un’opportunità di riscoperta degli spazi della villa: un modo nuovo per visitarla e per avvicinarsi alla natura che la circonda. In occasione della mostra sarà pubblicato un catalogo con fotografie delle installazioni scattate nel contesto di Villa Manin.

L’esposizione è visitabile fino al 17 marzo 2024, da martedì a domenica, con orari, dalle 10 alle 19. Lunedì chiuso .

Per informazioni generali, telefono 0432 821211, info@villamanin. it, www. villamanin. it).