Pasolini e il suo allievo Tonuti, un dialogo fra lettere e poesie

È noto che tra gli allievi della Academiuta di lenga furlana fondata da Pier Paolo Pasolini nel febbraio del 1945 nel borgo friulano di Versuta, Antonio Spagnol, chiamato affettuosamente Tonuti, era il prediletto, sia perché dotato di un’autentica e candida vena poetica sia perché il maestro ne era fisicamente attratto.

In un’intervista degli anni Novanta, lo stesso Tonuti (romanzato a volte da Pasolini come Nisiuti) ammetteva le dimostrazioni di affetto ricevute quand’era ancora un ragazzino ingenuo, ma negava i rapporti che si volevano insinuare, facendo presente che la rigida morale del mondo contadino di allora mai avrebbe concesso a Pier Paolo quella fiducia che si era conquistata tra le loro famiglie.

Ed era riconoscente perché grazie a lui era stato riscattato dalla condizione di subalternità sociale e culturale. Il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa ha pubblicato una corposa opera che rende omaggio al più importante allievo pasoliniano degli anni friulani, scomparso nel 2017: Tonuti Spagnol, Dai giorni della Academiuta agli anni estremi. Il dialogo con Pier Paolo Pasolini tra lettere e poesie, a cura di Rienzo Pellegrini.

È il curatore a precisare che la scrittura di Tonuti si colloca nel centro della Academiuta, ma non può risolversi nell’enunciato generico; chiede una lettura autonoma senza schiacciare la personalità del ragazzo che ha connotati suoi. Il mondo di Tonuti ha una sua autosufficienza e una sua spontaneità.

Nel volume, che è un omaggio a Tonuti, tutto questo appare evidente, in una scrupolosa analisi critica delle sue opere, sia in poesia che in prosa, sia in italiano che in friulano.

Sono quattro le parti. Una prima con i versi giovanili degli anni friulani, tratti dal suo quaderno; una seconda con lo scambio epistolare tra Tonuti e Pier Paolo; una terza con i versi in italiano di Tonuti; una quarta con un quaderno di citazioni di grandi autori della letteratura italiana, frutto della pedagogia pasoliniana; infine, un’appendice con pagine sparse messe a disposizione dalla consorte Ida Redaelli.

La parte più importante si riferisce alle poesie friulane, esaminate scrupolosamente anche sotto il profilo grafico, con i testi originali e le correzioni apportate da Pasolini.

Vi era il progetto proposto dallo stesso Pasolini di pubblicarle in una raccolta, a cui l’allievo teneva come attesta la corrispondenza epistolare ma che non andò in porto a causa probabilmente dei numerosi impegni del suo maestro e mentore.