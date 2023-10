L’autunno jazz della Naonis prende il via da Sacile

Novembre intenso, all’insegna della musica jazz e crossover, ma non solo, per l’Accademia musicale Naonis che, come è nel suo stile, sarà sui palchi a fianco dei migliori artisti della scena internazionale, aperti alla sperimentazione di commistioni fra vari linguaggi.

Il primo impegno, nel solco della riconferma della collaborazione con il festival “Il volo del jazz” del circolo culturale Controtempo, è in programma già sabato, alle 21, per l’apertura dell’edizione 2023, nel teatro Zancanaro di Sacile (biglietti in vendita sul circuito Vivaticket), ma avrà un “bis” all’interno della rassegna jazz nell’auditorium Parco della Musica di Roma il 18 novembre. Si tratta del concerto dal titolo “Anì live”, nel quale il sassofonista salentino Raffaele Casarano presenterà il nuovo album, affiancato dall’inconfondibile sound di Dhafer Youssef.

Sul palco, l’ensemble d’archi dell’Accademia Naonis, con arrangiamenti e direzione di Valter Sivilotti, si aggiungerà alla band formata da Bonnot, programming e sound design, Mirko Signorile, pianoforte, Gianluca Aceto, basso, Marco D'Orlando, batteria, Alessandro Monteduro, percussioni, allo special guest Dhafer Youssef, oud e voce, e a Casarano al sax ed elettronica, oggi considerato fra i più talentuosi e conosciuti interpreti della New jazz generation italiana.“Anì”, il suo nuovo album, dedicato alla figlia Anita, è un viaggio fra le ambientazioni suggestive del Mediterraneo, la ritmicità africana, i colori del jazz, la world music e il rap. Contribuirà a creare questo particolare “colore” anche l’illustre presenza di Dhafer Youssef, le cui radici musicali affondano nella tradizione sufi e nella musica mistica, anche se aperte alle influenze di altre culture e al jazz.

L’altro appuntamento di punta, ancora a Sacile, all’interno della stagione del teatro Zancanaro, è atteso il 21 novembre, quando sarà in scena una delle partiture più intense firmate da Valter Sivilotti, direttore artistico dell’Accademia, ma anche noto compositore e arrangiatore.

Il suo “Stabat Mater”, partitura ispirata alla struggente preghiera di Jacopone da Todi, sceglie la plasticità e l’universalità del latino, capace di adattarsi perfettamente a precisi archetipi della ritmicità, per esprimere in maniera estremamente efficace le emozioni universali legate ai grandi dualismi dell’esistenza, la vita e la morte, dolore e gioia, sconforto e forza, rabbia e pace.

Fil rouge dello spettacolo sarà la voce magnetica di Moni Ovadia, che affronterà il tema della “madre”, anche attraverso gli scritti e le produzioni cinematografiche di Pasolini e quello più in generale intorno al “femminile”, nell’avvicinarsi della Giornata contro la violenza sulle donne.

Diretto dallo stesso Sivilotti per la regia di Marco Caronna, lo spettacolo unirà sul palco il soprano solista Franca Drioli, il gruppo vocale femminile ArteVoce Ensemble, l’Accademia giovanile del Coro Fvg e i solisti dell’Accademia Naonis.