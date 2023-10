Udine, una mostra multimediale svela il “dietro le quinte” del museo di Storia naturale

L’attesa per poter finalmente godere appieno del patrimonio di reperti (sono più di un milione e 300 mila) del museo Friulano di storia naturale non è ancora finita, ma mentre proseguono i lavori di ristrutturazione di quelle che diventeranno le future sale espositive, sarà possibile compiere un innovativo percorso multimediale. Evocativo il titolo: “Dietro le quinte. Verso il nuovo museo di storia naturale”.

L’area dell’ex macello, progettata e realizzata da Ettore Gilberti nel 1924, seppure parzialmente, sarà nuovamente a disposizione della comunità e il museo di storia naturale, fondato nel 1866 e inaccessibile al pubblico dal 1999, anche se per una mostra temporanea, riaprirà le sue porte.

A illustrare la mostra è stata la responsabile scientifica del museo Paola Visentini insieme al dirigente del servizio Cultura del Comune Antonio Impagnatiello. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Alberto Felice De Toni, l’assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone e il vicepresidente della Regione Fvg Mario Anzil.

Udine, "dietro le quinte" del museo di storia naturale

«L’80% dei reperti, anche quando i musei sono aperti restano nei depositi inaccessibili al pubblico per questo abbiamo ritenuto importante mostrare il dietro le quinte – ha detto Visentini – ripensando alcuni spazi». Ecco allora che i laboratori didattici divengono sale espositive, le aree verdi sono ripensate come un Open Air Museum e luoghi generalmente esclusi alla visita del pubblico, quali depositi ed archivi, si trasformano in ambienti aperti.

Il sindaco De Toni ha voluto ricordare il grande patrimonio della terra friulana: «Il Friuli non solamente possiede una grande biodiversità, unica sul territorio nazionale, ma anche una grande storia di persone impegnate in ambito scientifico.

Questo museo si presenta allora come un tempio di uno di questi studi, l’evoluzione, analizzata ormai da centinaia di anni, passata per le tappe fondamentali di Jean-Baptiste de Lamarck e Darwin, ma su cui ci sono ancora molti spazi e margini di ricerca. Il museo Friulano di storia naturale è un sito che non tutte le città possono vantare, e per questo può diventare una realtà fondamentale per le scuole di tutta la regione.

Inoltre, come amministrazione intendiamo coinvolgere ancor di più nel progetto museale l’Università con cui siamo al lavoro per riscrivere una convenzione a riguardo. È solo il primo passo di un percorso lungo, il cui risultato finale regalerà a tutte le cittadine e ai cittadini un’infrastruttura unica nel panorama culturale regionale».

Il vicepresidente della Regione Anzil ha auspicato che “con ulteriori collaborazioni il museo possa diventare luogo di cultura per le scuole, di ricerca e di didattica.

«La riapertura di un luogo iconico per la città, qual è il museo Friulano di storia naturale, rappresenta per la cultura del Friuli una giornata di festa - ha aggiunto -. È un momento significativo perché se vogliamo conservare la nostra storia e le nostre tradizioni lo dobbiamo fare, soprattutto, attraverso la cultura.

Una struttura che ha la necessità di immaginare un proprio ruolo nel futuro guardando alla storia del proprio passato e partendo dall’interpretazione della società contemporanea; in quest’ottica, questo spazio ha grandi potenzialità e rappresenta un obiettivo di valorizzazione importante per chi lo guida: sono certo che la sfida verrà raccolta e raggiunta».

L’assessore Pirone ha ricordato le tappe della vita del museo: «L’apertura, anche se parziale, del museo Friulano di storia naturale si inserisce in un lungo cammino iniziato diversi anni fa. Dal 1998 infatti il museo è chiuso al pubblico e questo percorso si concluderà inevitabilmente con la sua riapertura totale nei prossimi anni.

In direzione della restituzione dell’edificio alla comunità di Udine e al Friuli, quella di oggi rappresenta perciò una tappa fondamentale. La mostra allestita nelle sale della struttura dell’ex Macello, che ospita il museo dal 2015, è un piccolo compendio della grande biodiversità che caratterizza il nostro territorio, la cui conoscenza in questi spazi viene valorizzata e diffusa.

Questa esposizione mostra ciò che avviene “dietro le quinte” della progettazione museale, il processo che crea l’offerta intellettuale rivolta a un pubblico spinto a interrogarsi come interagire con il pianeta che abitiamo, trasformando la propria condizione da predatore della terra a inquilino consapevole della stessa».

A partire da giovedì 2 novembre, la mostra sarà visitabile nelle giornate di martedì e giovedì (dalle 17 alle 19) e il sabato (dalle 15 alle 17), previa prenotazione inviando una e-mail a info.mfsn@comune.udine.it.