Da Nitro a King: la nuova stagione del Capitol di Pordenone guarda ai giovani

PORDENONE. Dopo un “assaggio” di stand up comedy e qualche serata di intrattenimento, prende il via sabato con la musica la nuova programmazione del Capitol di Pordenone, l’ex sala cinema di via Mazzini, con una capienza di 350 posti, che con la sua proposta, soprattutto musicale, ha chiuso la precedente stagione con un bilancio più che positivo, richiamando un pubblico di giovani (e per più della metà proveniente dalla regione e dal Veneto) e vincendo la sfida di far funzionare uno spazio per concerti e spettacoli nel centro città,

Sono una sessantina gli eventi previsti, con nomi che vanno da Nitro a Ghemon, da Kaki King a Micah P. Hinson, Savana Funk, Skiantos, Derozer, Studio Murena, per la stand up comedy Filippo Giardina, Immanuel Casto, Yoko Yamada, nel segno della “trasversalità”, parola d’ordine adottata dalla direzione artistica, a firma dell’associazione culturale Il Deposito.

La maggior parte degli ospiti, fra l’altro, arriveranno in esclusiva regionale e triveneta, come la chitarrista e compositrice statunitense Kaki King, che il 19 novembre celebrerà al Capitol il ventesimo anniversario del suo primo album Everybody Loves You, o ancora il cantautore folk statunitense Micah P. Hinson, in Italia per sole quattro date, che il 26 novembre presenterà il suo ultimo lavoro I Lie to You in versione live accompagnato dalla sua band. Intanto, sabato saranno protagonisti sul palco i milanesi Studio Murena, capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dall’elettronica e che trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua tagliente narrazione.

Restando in novembre, e passando alla stand up comedy, venerdì 17 il Capitol aprirà le porte a Filippo Giardina, il comedian più amato e odiato d’Italia e al suo nuovo monologo satirico Cabaret, spettacolo disincantato che vuole prendere le distanze dalla comicità banale e improvvisata, rivendicando l’appartenenza alla storica tradizione della letteratura orale.

C’è poi particolare attesa per Kaki King, che celebra il ventesimo anniversario del suo primo album Everybody Loves Yo con un intenso tour europeo che approderà in Italia per cinque date (dal 15 novembre al 19 novembre: Perugia, Roma, Milano, Bologna e Pordenone).

La chitarrista e compositrice statunitense, autrice anche di numerose colonne sonore per film, fra i quali il pluripremiato Into the Wild di Sean Penn, per il quale ha ricevuto la nomination ai Golden Globe, porterà in scena un nuovo show in cui troveranno spazio i brani preferiti dai fan.

Non meno aspettative suscita il rapper Nitro, artista che ha conquistato un posto nell’olimpo della scena urban attuale – ha collezionato fra l’altro dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, Suicidol e No Comment, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli – e che dopo un’estate ricca di live sarà impegnato nel Winter tour con sei nuovi concerti indoor: al Capitol l’appuntamento è per l’8 dicembre