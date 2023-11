Via ai “Concerti di San Martino”: 11 appuntamenti in Carnia

“I Concerti di San Martino in Carnia”, la rassegna musicale classica fondata dal compositore Giovanni Canciani, ora sotto la direzione artistica di Alessio Screm e Guido Rimonda per l’associazione Gli Amici della Mozartina, è pronta ad inaugurare una nuova edizione.

Dal 10 novembre al 17 dicembre nei comuni di Tolmezzo, Ovaro, Paularo e Cercivento, in rete con “Il Cammino di San Martino in Carnia” che propone sette tappe in sette chiese, spazio alla kermesse giunta alla ventunesima edizione.

Sono undici gli appuntamenti e l’inaugurazione avverrà nel giorno di San Martino, sabato 11 con inizio alle 18 nel Duomo di San Martino di Tolmezzo, con una grande compagine di eccellenze composta dal Coro del Friuli Venezia Giulia, dall’Accademia d’Archi Arrigoni, dall’Orchestra da Camera di Pordenone con all’organo Marco Cortinovis, maestro del coro Mateja Černic e direttore l’encomiabile Filippo Maria Bressan.

Ad anticipare questo appuntamento, nella chiesa di San Martino ad Ovaro venerdì 10 alle 20, Gli Archi del Friuli e del Veneto insieme al Coro Rosas di Mont. Ad aprire la presenza di eccellenze ospiti è il concerto di sabato 18 alle 20.30 al Museo Carnico di Tolmezzo, con il violinista Adolfo Alejo dal Messico, insieme alla violoncellista croata Ana Turkalj.

La violinista Aiman Mussakhajayeva della repubblica del Kazakistan, sarà insieme al pianista Giuseppe Gullotta sabato 25 novembre alle 20.30 al Museo Carnico con Beethoven, Brahms e Ravel.

Sabato 2 dicembre alle ore 20.30 nella Sala Tiepolo di a Tolmezzo (unico concerto per cui è necessaria la prenotazione), il Quartetto Adorno composto da solisti che collaborano con realtà prestigiosissime, si prodigherà in due capolavori dall’opera di Beethoven.

Ancora, domenica 17 dicembre alle 20.30 al Museo Carnico, ci sarà il Trio Johannes, composto da Francesco Manara, primo violino de La Scala, Massimo Polidori, primo violoncello della medesima orchestra, Claudio Voghera, pianista eccellente, già allievo di Ciccolini.

Il ricco calendario vede anche incursioni nel mondo popolare con l’appuntamento di domenica 26 alle 17.30 all’Auditorium di Paularo: “Cjants d’Incjaroi”, frutto di una ricerca realizzata da Alessio Screm per l’Ecomuseo i Mistîrs, il duo pianistico Angela Flotta ed Helga Pisapia a La Mozartina il 3 dicembre alle 18, il fisarmonicista Andrea Nassivera al Museo Carnico l’8 dicembre allee 20.30 ed il Quartetto La Mozartina nella chiesa di Cercivento venerdì 15 dicembre alle 20.30.

“I Concerti di San Martino in Carnia” sostengono anche lo spettacolo solidale organizzato da Lions e Rotary di Tolmezzo il 9 dicembre al Teatro Candoni, con Angelo Floramo e Nicole Coceancig nel progetto inedito: “Cjargnelas. Storie di donne controcorrente”.

Tutte le informazioni su www.lamozartina.it.