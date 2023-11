Russo Alesi e l’Arte della commedia: «Ci parla del bisogno di cultura»

Diceva il grandissimo Eduardo de Filippo: “Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri, nella vita, recitano male. ” E tutta la sua opera è votata a alla dimostrazione di quanto il teatro possa e debba rappresentare per la collettività: strumento di riflessione e passione, di arte e di denuncia, di critica e di consolazione. In particolare nelle commedie che costituiscono la raccolta dei “giorni dispari”, quelle in cui, passata la buriana tragica della guerra e della miseria (raccontata nei testi dei cosidetti “giorni pari”), Eduardo affronta senza sconti i temi scottanti della società, del vivere civile e della quotidianità. Un esempio? L’Arte della commedia testo del 1964 in cui una povera compagnia di attori sul lastrico per aver perduto in un incendio il capannone che le era sede e casa (tranne i trucchi e costumi), si trova con il suo capocomico Campese a scontrarsi con un Prefetto sordo alle ragioni dell’arte e del teatro.

«L’arte della commedia – spiega infatti Fausto Russo Alesi che la interpreta e dirige in uno spettacolo che sarà al Giovanni da Udine domani, martedì 7 alle 20. 30 – è la più pirandelliana tra le commedie di Eduardo, un’opera metateatrale dove il gioco del teatro nel teatro si sviluppa all’ennesima potenza. Fino alla fine non sapremo se i personaggi che chiederanno udienza al Prefetto sono attori, gli attori di Campese, ma ciò che conta è che saranno comunque, come afferma Eduardo in un passaggio fondamentale della commedia, attori/persone in cerca di autorità».

E quello dell’autorevolezza, del bisogno di essere ascoltato da parte delle istituzioni è uno dei temi de L’arte della commedia. Che peraltro è uno dei testi meno frequentati di Eduardo.

«È vero che è uno dei testi meno frequentati, ma non per questo le tematiche che mette in scena sono meno importanti e meno urgenti. Poco rappresentato perché sono gli anni in cui Eduardo vive le sue battaglie per il teatro e in particolare per la riapertura dello storico San Ferdinando di Napoli, si mette contro le istituzioni, il potere. È un Eduardo arrabbiato, molto arrabbiato quello di questo testo, provocatorio, scomodo, cui il pubblico non era pronto».

E oggi?

«Oggi il testo ci parla molto da vicino, perché sebbene fosse stato attaccato perché nella prima parte c’è una sorta di esposizione, quasi un manifesto sul teatro un po’ per gli addetti ai lavori, esso parla della vita, di noi, di quanto si abbia bisogno del teatro, dell’arte della cultura. Soprattutto nella seconda parte quando sfilano davanti al Prefetto gli altri personaggi, cittadini che a modo loro rappresentano istanze civili che ancora oggi aspettano delle risposte. Parliamo di diritti che aspettano riconoscimenti sul piano umano e professionale. C’è un medico, quindi la sanità, una maestra, quindi la scuola e l’istruzione. E di quanto siano penalizzate dai tagli. E poi ci sono tematiche legate alla fede, alla religione, ai diritti delle donne».

Qualche stagione fa lei ha fatto un Natale in casa Cupiello in cui interpretava tutti i ruoli. Quanto c’è di quella esperienza in Arte della commedia?

«C’è tantissimo nel senso che anche in questo spettacolo la chiave non è naturalistica, realistica, ma tende a mettere in evidenza le metafore che il testo contiene, in particolare il fatto che per Eduardo il teatro è immaginazione, ha bisogno dell’attore che fa immaginare e di un pubblico che immagina, libero però di inseguire la sua di fantasia. ”

Cosa si augura arrivi al pubblico di questo testo?

«Che il teatro, attraverso il suo filtro che è quello della finzione, ci aiuti a indagare a capire la realtà. E poi che il teatro venga ascoltato nelle sue istanze e nelle sua fragilità, in questo momento in cui molti fra teatri e compagnie soffrono e faticano a tirare avanti».

In scena con Fausto Russo Alesi, David Meden, Sem Bonventre, Alex Cendron, Paolo Zuccari, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa, Demian Troiano Hackman, Davide Falbo.