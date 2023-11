Il teatro Verdi di Pordenone ricorda il genio del compositore Romitelli

PORDENONE. Compositore e musicista, ricercatore capace di arrivare fino alle frontiere del suono e ai confini della musica esplorandone le vibrazioni come un poeta: a Fausto Romitelli (Gorizia 1 febbraio 1963 - Milano 27 giugno 2004) e alla sua opera sarà dedicata la terza edizione del progetto pluriennale “Figure oltre il presente”, curato dal Teatro Verdi di Pordenone.

La giornata di studio di domenica 19 novembre - cui aderiscono anche la Regione Fvg, il Comune di Pordenone e Fondazione Friuli - intende ripercorrere la genialità e la profondità del pensiero musicale dell’artista.

«Il Teatro Verdi di Pordenone – spiega il Presidente Giovanni Lessio – ha da sempre particolarmente a cuore la divulgazione culturale della musica d’arte: nel perseguire questa finalità, ha avviato due anni fa il progetto di portata nazionale e internazionale, “Figure oltre il presente” che trova quest’anno quale partner portante la Fondazione Friuli. L’iniziativa ha come obiettivo quello di accendere i riflettori su personalità di spicco nel mondo della musica colta contemporanea, musicisti, musicologi e compositori considerati imprescindibili punti di riferimento nel panorama della musica del Novecento italiano».

Il progetto conferma e rilancia quest’anno il suo valore internazionale nell’importante patrocinio della rassegna GO! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura.

«Il progetto “Figure oltre il presente” rappresenta, da un lato, un modo per valorizzare, da un lato, alcune importanti figure legate alla musica contemporanea e, dall'altro, offre un’occasione unica per guardare “oltre”, verso il futuro, superando le consuete forme di celebrazioni – spiega Roberto Prosseda, consulente musicale del Verdi –. Dopo Mario Bortolotto, e Luigi Dallapiccola, l’attenzione è rivolta a Fausto Romitelli la cui vita e carriera, pur brevi, hanno portato innovazione nell’approccio verso l’atto compositivo, che spazia tra notazione tradizionale, alea e improvvisazione: la previsione è quella di prolungare il progetto anche nel 2024 in occasione dei 20 anni dalla scomparsa».

La musica di Romitelli suona oggi più attuale che mai e guarda “oltre il presente” per molteplici aspetti: per l’uso visionario della materia sonora e per la trasversalità con cui amalgama generi musicali più diversi (tecno, ambient, rock psichedelico). Di questo si parlerà nel convegno del 19 novembre al Ridotto del Verdi (inizio alle 14.30, ingresso libero) al quale parteciperanno tre fra i compositori e studiosi più vicini a Fausto Romitelli: Luigi Manfrin, autore di un nuovo libro dedicato al compositore, Riccardo Nova e Giovanni Verrando che, con Romitelli e Massimiliano Viel, aveva fondato l’Associazione Sincronie.

A seguire, alle 18, in sala Palcoscenico, sarà eseguito un concerto esclusivo che permetterà di ascoltare dal vivo tre frai brani più rappresentativi del musicista: La sabbia del tempo (1991), Dia Nykta (1982) e Professor Bad Trip I: lesson I (1998), alternati da tre composizioni di György Ligeti eseguiti dall’Ensemble Fontanamix.

Il concerto sarà preceduto da una breve guida all’ascolto dei tre brani a cura di Nicola Evangelisti e Francesco La Licata, rispettivamente direttore artistico e direttore musicale dell’Ensemble.

In questa giornata di studi e ascolto sarà presente la sorella del compositore Valentina Romitelli.