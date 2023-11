Gli appuntamenti nella Destra Tagliamento: un medico e un sacerdote in dialogo per Aladura

Libri e incontri in agenda mercoledì 8, a Pordenone, dove alle 20.30, nell’auditorium Vendramini, la rassegna Aladura organizza “Cura”, dialogo fra un medico e un sacerdote sul tema della spiritualità nella cura, con Carlo Alfredo Clerici, medico specialista in psicologia clinica, dirigente della Fondazione Irccs, Istituto nazionale dei tumori di Milano e Tullio Proserpio, presbitero dell’Arcidiocesi di Milano, dal 2003, cappellano ospedaliero della stessa fondazione.

Sempre a Pordenone, per il ciclo “Fiabe e malattia”, a cura di Daniela Dose in collaborazione con l’associazione Amici di Ale, in biblioteca civica, alle 18, presentazione del libro di fiabe "Nessuno spegne le stelle", che l’autore, Andrea Spessotto, fondatore del Naonis basket, ha dedicato al figlio colpito dalla sindrome di Kearns-Sayre. Con l’autore interviene anche il pediatra Andrea Bordugo, sulle malattie rare nei bambini, mentre le fiabe saranno lette dall’attrice Bianca Manzari.

Nell’auditorium Paff!, alle 17, la Compagnia delle rose propone il libro “Labirinti italiani (Pendragon, 2022),con la partecipazione dell’autore Ettore Selli, ingegnere ambientale, primo a mappare quasi mille labirinti di siepi in tutto il mondo, e che ha cercato e catalogato in Italia ogni varietà di labirinto vegetale.

A Cordenons, infine, alle 20.45, nell’atrio dell’auditorium Aldo Moro, organizzato dall’associazione La cifra e tenuto da Sonia Venerus, si tiene il laboratorio sul tema “I talenti” nell’ambito del ciclo “La riuscita senza sacrificio”, ingresso libero.