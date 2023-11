“Now and then”, un’emozione vera: i Beatles sono sempre e ancora qui

È uscita nei giorni scorsi “Now and then”, l'ultima canzone dei Beatles, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata a metà anni '90 da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e ora, dopo oltre 40 anni, finita da Paul e Ringo.

E ha fatto molto discutere. Ecco cosa ne pensano i componenti della Magical Mystery Orchestra, che dal 1991 suona solo Beatles.

* * *

Abbiamo sempre amato i Beatles e ne eseguiamo le musiche nei concerti che (come Magical Mystery Orchestra) abbiamo tenuto e tutt’ora teniamo nei vari teatri e istituzioni soprattutto del Triveneto.

L’uscita ufficiale di Now and then ci ha veramente emozionato ma, francamente, non ci ha sorpreso, se non come espressione di un altissimo livello di tecnologia digitale.

È dal 1965 che i Beatles hanno usato quelle tecnologie; già allora apparivano come straordinariamente all’avanguardia. A questo proposito suggeriamo l’ascolto dell’intero album “Revolver”.

Da tempo conoscevamo il brano di John Lennon per averlo sentito esattamente nella versione della musicassetta che Yoko Ono aveva già consegnato a Paul McCartney.

Si tratta di una canzone tipicamente lennoniana: il timbro della voce di John è riconoscibilissimo nonostante la bassa qualità della registrazione originale.

La velocità del brano è nettamente inferiore a quella della versione definitiva e questo conferisce quella “tristezza” che caratterizza la canzone.

Da un nostro personale ascolto risulta in massima evidenza la bellezza dei suoni prodotti. La voce di John risulta chiara e con un’intonazione perfetta (forse un po’ troppo?).

Il pianoforte ha assunto un suono potente ma talvolta lievemente sovrastante la voce. L’aggiunta del basso di Paul e della batteria di Ringo vanno a completare (assieme alla chitarra acustica di George già presente nel demo originale) la presenza e la partecipazione dell’intero quartetto.

Va riconosciuto a Paul il merito di aver registrato anche un assolo molto bello di chitarra slide (suonata sullo stile di Harrison).

Ringo ha partecipato attivamente alla realizzazione dei cori assieme a Paul. Infine sono stati aggiunti gli archi, con un arrangiamento molto bello ed efficace.

Analizzando la moltitudine di pareri nel web riguardo Now and then l’argomento di discussione che ci è balzato all’occhio e che ci sentiamo di proporre è la divisione dei pareri in “negazionisti” e “convinti”.

Le tesi dei primi, sommariamente, sostengono che il brano 1) non è dei Beatles ma del solo Lennon; 2) la parte centrale è raffazzonata o perlomeno non congruente con il carattere della strofa iniziale; 3) Lennon non avrebbe mai fatto uscire una cosa del genere.

Per quanto ci riguarda, consideriamo un aspetto particolare dell’uscita di Now and then. Ci riferiamo alla grandissima attesa che questo evento ha comunque generato sia presso i fan, sia presso coloro che non si definiscono propriamente come beatlesiani.

La nostra netta impressione è stata la stessa che provavamo nei primi anni Sessanta quando (davanti ai negozi di dischi) attendevamo l’uscita dell’ultimo 45 giri dei Fab Four.

Dato il nostro smisurato amore per i Beatles e considerato ogni ritrovamento di cosiddetti “inediti” alla stregua di un archeologo che scopre una nuova tomba egizia, non possiamo che parteggiare per i “convinti”.

Ciò che ci ha portato ancor più decisamente verso questa scelta è stata la visione del clip associato alla canzone: è stato entusiasmante poterli rivedere tutti insieme a suonare, a scherzare e a divertirsi.

Vediamo Paul e Ringo che cantano sulla voce di John, sentiamo la chitarra di George: i Beatles sono ancora qui.