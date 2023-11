Il sogno di Tiziano Tessitori: una Regione friulana con Udine come capoluogo

L’Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean e l’amministrazione comunale di Sedegliano hanno promosso, per sabato 11, con inizio alle 10, un convegno in Sala consiliare di Sedegliano, per ricordare la figura di Tiziano Tessitori, storico e politico, a 50 anni dalla sua scomparsa. Nel corso dell’incontro, di seguito agli interventi degli ospiti, lo storico e studioso Gianfranco Ellero presenterà gli ultimi due libri dedicati a Tessitori, con documenti dell’archivio Tessitori custodito al Comune di Sedegliano, e pubblicati dall’Istitût Ladin Furlan.

* * *

Il 19 aprile di 50 anni fa ci lasciava Tiziano Tessitori, il politico friulano più rappresentativo del’900, vero padre della Regione Friuli (cui si aggiunse poi la Venezia Giulia).

Un politico nato: interessatosi fin da giovanissimo nella vita politica cattolica, fu nell’immediato dopoguerra, da deputato dell’Assemblea Costituente, che ebbe un ruolo fondamentale per l’istituzione della nostra Regione, la quale verrà inserita in Costituzione tra le Regioni a Statuto speciale.

L’idea originaria di Tessitori – sostenuto dal Movimento popolare friulano di Gianfranco D’Aronco, Pasolini e tanti altri – era quella di creare da subito una Regione friulana, la cui capitale, giocoforza, sarebbe stata Udine (essendo Trieste ancora sub iudice). Questo fatto è peraltro testimoniato dalla prima bozza di Statuto scritta da Tessitori, ed esposta oggi in Consiglio regionale, che reca: “Il capoluogo regionale è Udine”.

Non andò così e il perché e il per come lo possiamo leggere negli scritti di Tessitori stesso, di D’Aronco, di Ellero. In sintesi: non lo abbiamo voluto noi friulani (o meglio: la classe dirigente che ci rappresentava all’epoca). Bisognava ad ogni costo attendere il ritorno di Trieste (che ci soffiò il capoluogo); e aspettare ancora 15 anni per vedere approvato lo Statuto di autonomia (perdendo svariati miliardi di investimenti e migliaia di emigranti).

L’indignazione di Tessitori fu tale che egli, da senatore, si rifiutò di votare lo Statuto di Autonomia di una Regione che non sentiva più “sua” e per la quale, anni prima, aveva anche subito un vile attentato dinamitardo davanti a casa.

Ma il contributo di Tessitori è stato anche ideologico e ideale: il dibattito sull’autonomismo friulano del secondo dopoguerra lo si può far iniziare con i suoi scritti sull’autonomia regionale, nei quali emergeva la sua riflessione sulla riforma strutturale dello Stato italiano in senso autonomistico: “Più autonomista che democristiano”, lo definì giustamente Berzanti.

Nel suo pensiero politico, che comunque si rifaceva alla tradizione del popolarismo cattolico, allo Stato andavano riservati l’organizzazione di funzioni generali e compiti di interesse statale, mentre a Regioni e Comuni andavano affidate tutte le funzioni di interesse locale e particolare. Pensiero attualissimo, in una epoca romano-centrica come la nostra.

Inoltre, per Tessitori, il Friuli presentava caratteristiche del tutto peculiari tali da fargli assumere un’identità distinta rispetto alle altre regioni italiane, per storia e tradizioni, struttura economica, specificità linguistiche, e anche per la sua posizione geografica, che già a suo tempo egli considerava un’importante opportunità, non un problema.

Per Tessitori l’autonomismo avrebbe responsabilizzato i cittadini e la classe politica e avrebbe consentito ai friulani di uscire dalla condizione di subalternità economica in cui erano rimasti per secoli e di preservare la propria lingua e cultura.

Dal punto di vista economico la missione è stata pienamente compiuta. È stata finora persa, invece – e non certo per colpa di Tessitori, attivista anche nel campo della lingua friulana – la battaglia sulla identità friulana, che ha potuto riemergere, dopo anni di sordina, solo dopo la caduta del Muro di Berlino, ma rimanendo comunque sottotono.

A noi il compito di portare a compimento il suo sogno, se non vorremo compiere gli errori della classe dirigente dell’epoca che, a differenza di Tessitori, perse l’appuntamento con la Storia.