Alfa Mist ospite al Volo del jazz: «La mia musica è un bel mosaico»

SACILE. Nella serata di sabato 11 novembre il Volo del jazz di Sacile ospiterà una delle tre sole date italiane del tour europeo (le altre sono Bologna e Catania)di Alfa Mist, produttore, polistrumentista, acclamato e iconico protagonista della nuova scena musicale inglese, alfiere di quel sound meticcio che ibrida tra loro funk, dub, jazz e hip hop rielaborandoli sotto nuove spoglie, unanimemente definito dalla critica una delle espressioni più vitali di una scena britannica.

Outsider per indole, è difficile, e anche inutile del resto, cercare di inquadrare il “genere” di Alfa Mist o etichettarlo, certamente si muove perfettamente dagli ambiti jazzistici, spesso sperimentali, a quelli del pop elettronico, all’hip hop, al rap, confermandosi perla luminosa di quella che viene definita «la scena jazz più eccitante al mondo», ovvero Londra in particolare, ma non meno l’intero Regno Unito. Scena della quale Circolo Contro-tempo ha fornito negli ultimi anni diversi “assaggi” portando nei suoi festival musicisti che ormai godono di fama internazionale come i Comet is coming di Shabaka Hutchings, Moses Boyd, Nubya Garcia, Theon Cross.

Con il suo gruppo (Randy Nathan Shingler alla batteria, Kaya Thomas-Dyke al basso e voce, Jemie Leeming alla chitarra e James Copus alla tromba) Alfa Mist presenterà il quinto album, “Variables”, il suo lavoro piu espressivo e completo e che riunisce le sue varie anime musicali, definito «in perfetto equilibrio fra trascinanti slanci strumentali, le concise regole strutturali della musica r&b e l’affascinante miscela di rap e hip-hop che ne ha reso peculiare lo stile».

Qual è il collante che unisce le dieci canzoni di “Variables”?

«Forse l’atmosfera, quella che definirei un’armonia emotiva»

Si riferisce a un’emozione specifica?

«A una sorta di emozione. Mi piacciono molto le colonne sonore dei film e mi piace vedere come la musica influenza il carattere di una scena. Si potrebbe anche ascoltare musica allegra quando sta succedendo qualcosa di brutto o musica triste nelle scene felici: la musica può dettare ciò che il regista vuole mostrare, e anch’io faccio lo stesso».

Ci sono alcune colonne sonore o album che hanno influenzato “Variables?”.

«No, quando inizio a comporre non mi piace avere in mente una canzone o un album specifico perché poi si finisce per creare semplicemente la propria versione di ciò che si è ascoltato. Sento tanta musica, le influenze sono sempre presenti.

Da dove trae l’ispirazione per la sua musica?

«Immagino semplicemente dalla vita. I miei album sono normalmente concettuali. Per quest’ultimo si tratta di sondare le “infinite possibilità”. Stavo parlando con un amico dei ragazzi con cui siamo andati a scuola e di come tutti abbiano avuto la stessa identica educazione ma poi si siano rivelati completamente diversi. È incredibile vedere che persone cresciute nelle stesse identiche condizioni abbiano poi avuto una vita ognuna completa-mente differente. Ecco, le variabili come concetto erano ciò che avevo in mente mentre nasceva questo album».