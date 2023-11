Le carte ritrovate fanno luce su Porzûs e sul forte rapporto tra i fratelli Pasolini

UDINE. Sono state molteplici le motivazioni che mi hanno indotto ad approfondire la ricerca sulla mai abbastanza indagata strage di Porzûs che si compì nel febbraio del 1945 e che vide contrapposte le formazioni partigiane della Osoppo e della Garibaldi.

Innanzitutto, il bisogno di avvicinarmi il più possibile alla sfuggente verità che continua a essere impropriamente manipolata tanto da collocarla in una zona opaca di quella che fu la lotta di Liberazione in Friuli.

Le bare dei partigiani uccisi

Quindi, di studiare le testimonianze e la sentenza emessa dal Tribunale di Udine a seguito del processo intentato dalla famiglia Pasolini per conoscere i colpevoli dell’uccisione di Guido, detto “Ermes”, fratello minore di Pier Paolo.

Un dramma che ha segnato la vita e l’opera poetica di Pier Paolo (di cui lo scorso anno ricorrevano i cento anni dalla nascita) così come ha rilevato, nel suo contributo, lo studioso Roberto Castenetto che ha approfondito gli scritti di Pier Paolo riferiti alla morte del fratello.

Guido Pasolini

“I Pasolini. Guido e Pier Paolo. Resistenza e Libertà” è nato anche dalla necessità di riordinare i numerosi riferimenti a Pier Paolo, contenuti nell’archivio della Osoppo, che provano come l’intellettuale abbia più volte interloquito con i comandanti osovani come don Aldo Moretti, Giovanni Battista Caron e Candido Grassi, nella ricerca del perché suo fratello “Ermes” sia stato una delle vittime dell’eccidio perpetrato alle malghe di Porzûs e al Bosco Romagno.

L’urgenza di verità da parte di Pier Paolo è confermata anche dai suoi incontri con i testimoni all’evento e la vicinanza, in quei tragici mesi, ai valori della Osoppo quasi per ricercare intimamente, e poi mettere in versi, i sentimenti e gli ideali suoi e del fratello.

La commemorazione della strage nel febbraio del 1946 che si tenne alle malghe

Tutto questo si palesa nel febbraio del 1946 nel corso della prima commemorazione dell’eccidio che si tenne alle malghe. L’archivio Osoppo conserva un prezioso servizio fotografico, ora pubblicato nel libro, di quella giornata. Pier Paolo, presente alla cerimonia, si sente invaso da quella atmosfera densa di dolore, di ricordi e di speranza che esprimerà in versi di rara intensità. Sarà il cugino e biografo Nico Naldini a confermare questa peculiare sintonia “osovana” di Pier Paolo nel periodo dell’immediato dopoguerra.

Guidato da numerose tracce che via via diventavano documenti, ho avuto quindi la prova di come la Resistenza e la Osoppo abbiano influito sulla vita di Pier Paolo di cui appare chiara, quanto agghiacciante, l’assonanza tra la sua fine e quella del giovane “Ermes”.

La ricerca, inizialmente quasi letteraria, ha subito una svolta con il ritrovamento di una documentazione che ho ritenuto di mettere a disposizione seguendo, almeno in parte, il pregevole lavoro svolto da Andrea Zannini che nel libro “L’Altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzûs e i turchi”, ha affrontato con autorevolezza storica.

Non sono mancate irruzioni inaspettate: documenti sepolti dal tempo, una volta interpretati alla luce delle nuove conoscenze circa le dinamiche della Osoppo, hanno fornito un quadro minuzioso di quella breve storia dei fratelli Pasolini e in particolare di Guido.

Importante fonte di documentazione, si è rivelato anche il memoriale dell’avvocato Silvano Silvani, già partigiano nella Osoppo e legale della famiglia Pasolini nel processo che fu celebrato a Udine nel 1953 e complementare a quello relativo allo sterminio che avvenne alle malghe.

Il ritrovamento, presso il Tribunale di Udine, dell’intero fascicolo del processo celebrato presso la Corte di Assise, riguardante l’uccisione di Guido, ha gettato un’ulteriore luce sulla fase più drammatica della lotta partigiana e in particolare la triste, quanto a prima vista trascurabile, vicenda di Guido “Ermes” attinente a un temperino la cui importanza si rivelerà decisiva dell’individuazione dei colpevoli.

Una scrittura, quella adottata, volutamente discorsiva ma sostanziale per contrastare recenti studi che hanno affrontano lo stesso tema con un taglio inspiegabilmente critico nei confronti del mondo osovano, sia in riferimento a esponenti delle Brigate Osoppo, sia all’Associazione Partigiani Osoppo.