A Mortegliano la rassegna “Libri, autori sotto tiro”: Riccardo Iacona apre gli eventi

“Libri. Autori sotto tiro” giunge alla quinta edizione. La rassegna promossa e organizzata dal Comune di Mortegliano, prenderà il via venerdì 17 e si svilupperà in 11 appuntamenti per chiudersi domenica 26 novembre. Assoluta novità di quest'anno un fine settimana dedicato interamente ai libri per bambini e ragazzi che saranno accompagnati anche da laboratori ludici, scientifici e creativi. Gli incontri con gli autori toccheranno temi di natura socio-politico ed ambientale con un riferimento ai sessant'anni del disastro del Vajont. Il contrasto alla povertà educativa rimane il faro comune della volontà di divulgare ed incentivare la lettura e la discussione rispetto a temi odierni sempre più complessi.

Si partirà subito venerdì 17 novembre parlando di buone pratiche di ecologia assieme alla creator Elisa Nicoli intervistata dalla regista Aurora Ovan per poi continuare nell'incontro di apertura ufficiale della manifestazione parlando di filiere alimentari assieme al giornalista Stefano Liberti moderato dalla ricercatrice Lucia Piani che presenterà “I Signori del cibo”.

Sabato 18 novembre parleremo di femminismo, discriminazione di genere e patriarcato assieme alla già giornalista del Corriere della Sera Corinna De Cesare intervistata da Anna Buttazzoni. Concluderanno i fine settimana i due appuntamenti di domenica 19 novembre che saranno dedicati al dialogo fra Riccardo Iacona, conduttore televisivo di RaiTre intervistato dal vicedirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. La serata si conluderà con l'alpinista Tamara Lunger in dialogo con la giornalista Melania Lunazzi. Le opere narrative per bambini giovani e ragazzi saranno rappresentate da Isabella Giorgini venerdì 24 che presenterà “Il giorotondo del carbonio” portando anche un laboratorio scientifico per bambini; nel pomeriggio di sabato 25 sarà la volta di Raffaella Castagna ed Emanuela Da Ros. Domenica 26 la conclusione della manifestazione assieme a Chiara Longhino, Febe Sillani che interverrà assieme al gradito ritorno di Nicoletta Costa.