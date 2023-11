Drupi, Tosca e Alberto Fortis nel “Capo Verde” made in Friuli

È arrivata alla decima uscita “Capo Verde, terra d'amore”, la collana discografica (che vede inoltre due speciali uscite in vinile), il cui netto ricavato è destinato ad iniziative concrete di solidarietà a favore dell'infanzia, sia in Africa sia in altri Paesi in via di sviluppo. Un disco made in Friuli, il produttore è infatti il discografico udinese Alberto Zeppieri.

«Nel 2006, quando ho dato vita a questo progetto dedicato alle canzoni di Capo Verde ripensate in italiano - spiega Alberto Zeppieri- non avrei mai immaginato che sarei arrivato a realizzare ben dieci dischi, per un totale di 139 canzoni, 198 artisti coinvolti e un team complessivo di oltre 1.500 persone tra musicisti, fonici e addetti ai lavori».

Il progetto avrebbe in effetti dovuto essere una trilogia, con la presenza in voce della regina della world music Cesaria Evora a duettare in tre brani: con Gianni Morandi, Ron e Gigi D'Alessio.

«Poi però è successo che altri artisti, come Giusy Ferreri e Gigliola Cinquetti, abbiano espresso il desiderio di partecipare -continua Zeppieri- è così ho pensato che forse potevo realizzarne un altro disco, poi un altro ancora... alla fine mi sono detto:”Le isole dell'arcipelago sono dieci, vediamo se ci arrivo!”».

Nel nuovissimo album, i “nostri” Drupi, Frida Bollani Magoni, Franco Fasano, Alberto Fortis, Tosca, Ivan Segreto, Franca Masu, Ilaria Pilar Patassini e Patrizia Laquidara si confrontano e s'intrecciano in duetti inediti coi principali artisti creoli.

Tra le testimonianze dei protagonisti della collana, ne citiamo due: «Cesaria Evora mi aveva invitato a Mindelo, nella sua casa, per il suo settantesimo compleanno – è il ricordo di Gianni Morandi – assieme ad ospiti e artisti da tutto il mondo. Peccato che stesse già molto male e che pochi mesi dopo ci abbia lasciato. Il progetto di Zeppieri le rende onore e sono davvero orgoglioso di averne preso parte, duettando nei volumi 1 e 7 proprio con lei: la “regina della world music”».

«Amo profondamente Cesaria – aveva confessato tempo fa Cristiano Malgioglio, presente in alcuni album del progetto – e non a caso anni fa le avevo dedicato un intero album: “Senhora Evora”. L'unico rammarico è di non aver fatto in tempo a cantare dal vivo con lei».