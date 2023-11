“Quando le montagne si colorarono di rosso”: un romanzo racconta i giorni dell’Orcolat

È ancora una donna a narrare l’Orcolat, a tornare al maggio del 1976 in Friuli. Andiamo per ordine. Era il 1987 quando Bruna Sibille-Sizia, scrittrice, giornalista, artista, pubblicò per la prima volta un romanzo sul terremoto che le rubò la casa. Ne aveva scritto prima come cronista raccogliendo testimonianze. Ne scrisse poi in “Un cane da catena” scegliendo la prospettiva di un animale che annusa, raspa, riconosce l’odore delle macerie e della morte, andando all’anima dei terremotati.

Ora, un’altra scrittrice ci riporta a quel boato di dolore con un romanzo che ritorna a “Quando le montagne si colorarono di rosso” (Edizioni Convalle). Ne parliamo con l’autrice, Stefania P. Nosnan, udinese, alla sua decima prova editoriale di narrativa.

Partiamo dalla dedica. Il suo pensiero va a chi ha perso una persona cara nel terremoto, ma anche a chi ha teso una mano. Scrive: «I friulani, nei secoli, hanno versato poche lacrime e quelle poche sono cadute come macigni sul terreno fertile, portando nuovi frutti». Quali frutti?

«I frutti del futuro. Da lì è nato un Friuli più forte, più sicuro di sé, più ricco. Il terremoto è stato uno spartiacque. Prima era una regione sconosciuta che si stava spopolando. Ma proprio la disgrazia ha portato il Friuli al centro del mondo. Ha fatto conoscere una popolazione che ha dato tutto, ha saputo mutare le lacrime in frutti».

Dove si trovava il 6 maggio del ‘76?

«Data indimenticabile. Abitavo a Udine. La casa fu lesionata. Abbiamo trascorso notti in macchina e poi nella tenda dell’esercito, nel giardino dell’asilo, che siamo stati costretti ad abbandonare perché mi ammalai di varicella. I miei genitori allora comprarono una tenda e la piazzarono accanto alla casa».

Due sorelle e una madre: il romanzo si apre introducendoci in un universo femminile. È una costante della sua scrittura?

«Sì. I miei romanzi trattano soprattutto il Friuli e le figure femminili. In questo caso sono partita da un anno e giorno precisi. Non il 6 maggio che tutti ricordano, ma il 5. Ho voluto mostrare il prima, portando il lettore all’interno di una famiglia, dentro la normalità. Una mamma che sceglie di fare la casalinga, figura che ricalca mia madre, un papà che lavora e due bambine, un po’ come me e mia sorella. Per creare personaggi credibili e farli amare è indispensabile attingere dal vissuto».

Sta portando il libro in vari paesi coinvolti nel terremoto. Che effetto fa parlarne oggi in quei luoghi?

«Le presentazioni spesso generano momenti toccanti. È successo a Maiano, Cavazzo, Dogna, Bordano. È un tema molto sentito e partecipato. Ricordo la presenza di volontari che, al tempo del terremoto, a soli diciassette anni, vennero a portare aiuto dal Veneto. A Bordano è intervenuta una sopravvissuta, schiacciata da un muro. Lei si salvò e ancora oggi porta i segni di quel giorno. Le altre persone sottostanti morirono. A Maiano alcune ragazze hanno svelato che i nonni non amavano raccontare il terremoto. C’è chi esorcizza una tragedia parlandone e chi si rifiuta per dimenticare. A Cavazzo mi è stata posta una domanda importante: “Se succedesse oggi, i friulani risponderebbero come allora?” Forse no. Abbiamo perso per strada valori, soprattutto il legame con la terra. Oggi sono nonna. Ai miei nipoti manca giocare per strada, mancano i racconti delle generazioni passate».

È un romanzo corale?

«Sì, è narrata la storia di Michela e della sua famiglia, ma anche di figure che si sono prodigate per la popolazione: alpini, volontari, vigili del fuoco, infermiere, soccorritori, operatori. A tutti ho voluto dare voce. Il romanzo in fondo è un susseguirsi corale di diversi pensieri e stati d’animo».

Nel romanzo non viene menzionato nessun paese. È una scelta precisa?

«Sì. Il luogo non ha un nome perché diventa “tutti i luoghi”. Tanti pezzetti di diversi paesi che costruiscono nel romanzo un paese».

Prossime presentazioni in Friuli?

«Il 27 novembre a Remanzacco in dialogo con i ragazzi delle medie. Poi nelle Biblioteche di Ampezzo il 1° dicembre e di Forni di Sotto il 16».