La visita a Passariano di Amalia di Sassonia nel fedele racconto di un cronista del ’700

Passariano, gli ultimi giorni di maggio del 1737: la villa si prepara ad accogliere Maria Amalia di Sassonia, figlia del re di Polonia, sposa per procuratorem al re di Napoli.

Vediamo scorrere le ore come in una sequenza cinematografica; il cronista pordenonese Giovan Battista Pomo, informatissimo, descrive l’evento applicando la regola del chi cosa dove quando perché; prammatico e benevolo e non gli sfugge nessun dettaglio: dopo una tappa a Palmanova e prima di arrivare a Pordenone, la sosta di Amalia a Passariano è un colpo d’occhio irripetibile: nobili polacchi del suo seguito, nobili napoletani ad accoglierla (ben 17 righe a elencarne i titoli) cui si aggiungono i veneziani arrivati in massa: procuratori, ambasciatori, luogotenenti, nobildonne, corazzieri, due compagnie di fanti.

Alla dogana di Pordenone erano arrivate, spedite dalla Serenissima, “barche cariche di provisioni di attreci con bella gente spedita dal governo. Queste provisioni consistevano in gran trionfi di cristallo e cristali d’ogni sorte, baterie di cucina, ogni sorte di comestibili, eccetuatone carnami; cioè erbazi, pesce fresco del più squisito e raro, gran quantità di chiocolata e caffè e gran agrumi, canditti e biscoterie e venti cuochi dei più eccellenti e bravi che anderanno a Persereano in Ca’ Manin, dicendosi che Amalia pranserà in quel palazzo così bello e delizioso”.

È l’inizio di un catering ante litteram sbalorditivo per abbondanza e organizzazione: “gran argenteria” la presta niente altri che “Mons. Dolfin Patriarca di Aquileia”.

Ma non finisce qui, il 29 maggio Pietro Grimani Luogotenente di Udine “fece tosto ammazzare un manzo, dieci vitelli, trenta castratti, ducento e più dindiotti e un numero grande di capponi, polastri e polastre, anere e colombini, con somma attenzione”. Ecco i carnami! Per tutti i gusti ed è evidente che sono offerti dal Friuli.

Arriva la sposa “in un calesso a due ruote tirato da due cavalli con una guardia del corpo di kavalieri in abito intiero di veluto celeste tutto trinato con gran galoni d’argento”.

Il Pomo informa anche sull’aspetto della sposa: “Era di statura piuttosto picciola, non molto grassa, di colorito bianca assai, con fattezze assai gentili, era allegra spiritosa e l’occhio era assai vivo, parlava molti linguaggi cioè in francese, tedesco e italiano”. Resta un dubbio se quell’essere “non molto grassa” sia un pregio o un difetto.

Il Pomo non parla della durata del pranzo ma annota che sono le “22 del 31 maggio” quando Maria Amalia, lasciata Villa Manin, giunge a Pordenone.

A Passariano rimane una sontuosa confusione di avanzi, vasellame, manovalanza a rigovernare e a ripristinare il primiero stato della location, con i Manin presumibilmente soddisfatti. Ma su di loro il cronista non si dilunga.

Lodovico, il futuro Doge, aveva allora undici anni, avrà assistito al ricevimento e lo possiamo immaginare agghindato, curioso, stupito forse da tanta magnificenza.

Maria Amalia si congeda lasciando in dono agli ufficiali della scorta spade d’argento dorato e scatole d’argento dorato contenenti il suo ritratto, si direbbero bomboniere regali.

Nella minuzia dei dettagli il Pomo cristallizza un’immagine di fasto, di gioia di vivere in anni ancora lontani dalla decadenza veneziana in un Friuli assorto nelle sue migliori tradizioni.