Paolini: «Racconto l’ubriacatura di un Paese che ha perso tutti i punti di riferimento»

Con Boomers, un’immersione nel mondo dei nati tra il 1946 e 1964, figli di quell’esplosione demografica avvenuta dopo la seconda guerra mondiale, il baby boom appunto, Marco Paolini ci porta ancora una volta a riflettere su noi, sul nostro rapporto con il mondo, e sui cambiamenti che ne hanno stravolto orizzonti e modalità di stare insieme.

E lo fa affinando una volta di più quel suo teatro di narrazione, che spesso, soprattutto agli inizi della carriera con gli indimenticati e indimenticabili Album affondava nei ricordi di adolescenza e gioventù in un contesto di provincia nel quale si rispecchiava gran parte dell’universo italiano.

Al centro di quei racconti c’era il mitico Bar della Jole. Bar della Jole che ritroviamo anche in Boomers e non poteva essere diversamente.

«Perché il bar della Jole è il mondo, il mondo in cui sono cresciuto, sono un italiano di provincia e ho provato a immaginare di raccontare il cambiamento di quel mondo attraverso un arco di tempo abbastanza lungo.

Non solo dunque storie di quando io avevo i capelli lunghi, lo so che questo è difficile da credere, (ride), di quando non facevo ancora teatro. Ho scelto episodi che raccontano la storia comune, mescolando elementi più generali con storie più piccole.

Ho dato vita al bar della Jole, ma come trasportato in un gigantesco video gioco immersivo, è il Jurassic Park in cui il figlio invita, sfida il padre Nicola, il mio personaggio, a cimentarsi con Boomer, un videogioco sulla conflittualità generazionale e qui Nicola, che tanta dimestichezza con il digitale e il virtuale proprio non ha, si ritrova ad avere vent’anni e rivive personaggi e avventure, ma diversi da come li ricordava: un mondo per certi versi simile a quello che aveva lasciato, ma con molte cose incongrue».

Tipo?

«Qui, ad esempio, si muore e poi si risorge. Una volta c’era il game over, finita la monetina finito il gioco, ora come crepi riparti da zero. E questa specie di febbrile attività è frastornante per uno come Nicola che vede tutti i suoi punti di riferimento saltare».

Punti di riferimento, come quelli legati alla lotte per i diritti civili, il pacifismo, la rivoluzione sessuale, le tematiche ecologiche ampiamente condivisi da un’intera generazione, quella generazione.

«Ma si badi bene, lo spettacolo non è un racconto filologico sulla storia di chi ha una certa età, quell’età; racconto piuttosto l’ubriacatura di un Paese che i punti di riferimento li ha persi o perlomeno non li ha più più in comune, e anche la voglia di ritrovarli.

Boomers, che è sia racconto di memoria che gioco, mescolanza di virtuale e reale, evoca un mondo dove c’erano i conflitti ma anche la colla, quel qualcosa che ti tiene insieme».

La chiave dello spettacolo “è ovviamente l’ironia e, dove necessario, un po’ di lirica e poesia”...

«Lo spettacolo che si snoda tra racconti canzoni e ballate, frammenti di memorie condivise di un mondo che è stato travolto dalla contemporaneità, dalla rivoluzione tecnologica, che però possono ancora rappresentare “una mano di antiruggine, un tentativo di manutenzione alla cinghia di trasmissione dell’esperienza, a quel che di buono c'è e va tenuto nella grande accelerazione che tutto cambia, il resto è già passato».

Un ruolo importante in questa che Paolini ha definito “una ballata ribelle al destino e al così va il mondo ”, ce l’ha la musica affidata anche alla voce di una delle interpreti più raffinate del repertorio cantautoriale, Patrizia Laquidara, che interpreta la Jole, e ai musicisti in scena Luca Chiari, Stefano Dallaporta, Lorenzo Manfredini.

Il copione è scritto a quattro mani da Paolini e Michela Signori, mentre le musiche originali sono di Alfonso Santimone e Patrizia Laquidara.