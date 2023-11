Dal cinema al teatro, la Signora omicidi all’insegna dello humor

LATISANA. La Signora Omicidi è un racconto di William Rose dal quale nel 1955 venne tratto un film diretto da Alexander Mackendrick che ottenne la nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura e fu inserito dal British Film Institute al 13° posto nella lista dei migliori 100 film britannici del Novecento.

Joel ed Ethan Coen nel 2004 ne fecero una versione Usa con Tom Hanks nel ruolo del protagonista maschile.

Martedì 14 novembre Mario Scaletta ne ha tratto un adattamento teatrale, diretto da Guglielmo Ferro, con protagonisti Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini. Lo spettacolo andrà in scena nel Circuito Ert per una sola data, martedì 14 novembre, a Latisana. Alle 20.45 sul palco del Teatro Odeon saliranno anche Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco.

La Signora Omicidi è una commedia ricca di humour e di intrighi divertenti, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientata nella Londra degli anni Cinquanta. Qui Louise Wilberforce, ingenua ma arzilla signora, mette in affitto due stanze della sua abitazione. Il professor Marcus le visita e le ritiene ideali per lui e per alcuni suoi amici musicisti che amano la musica di Boccherini e le userebbero come sala prove. Questo è quanto il sedicente professore fa credere alla signora: in realtà la casa è situata in un punto ideale per pianificare una rapina alla stazione ferroviaria. La rapina riesce, ma mentre i ladri stanno per lasciare la casa e dileguarsi, la signora scopre la verità. I gangster tentano di eliminarla ma l’anziana padrona di casa riesce a tenere a bada tutta la banda…

Tipico prodotto dell’umorismo nero di marca britannica, garbata, mai volgare, con molte divertenti invenzioni narrative, La Signora Omicidi nella prima parte ottimizza le risorse comiche del racconto e nella seconda lascia spazio a situazioni più thrilling, aumentando la tensione.

Paolo Hendel ritorna invece nel Circuito Ert con un reading dedicato a Italo Calvino del quale nel 2023 ricorrono i 100 anni dalla nascita. Viola e il Barone è il titolo dello spettacolo che aprirà i cartelloni del Teatro Italia di Pontebba, giovedì 16 alle 21, e dell’Auditorium Comunale di Talmassons, venerdì 17 alle 20.45. Sui due palchi regionali assieme all’attore toscano saliranno anche i musicisti Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso). Paolo Hendel sarà protagonista nei Teatri Ert anche nella seconda parte di stagione con lo spettacolo Niente panico: il 16 febbraio a Premariacco, il 15 marzo a Lignano e il 15 marzo a Polcenigo.

Nel costruire il reading Viola e il Barone, Paolo Hendel e Marco Vicari, suo storico autore, hanno scelto brani in cui si sente forte l’impronta della leggerezza cara a Calvino. Leggerezza che si ritrova non solo nella scelta stilistica di raffinata ironia dell’autore nel raccontare le storie della trilogia de I nostri antenati - la raccolta che comprende Il Visconte dimezzato (1952), Il Barone rampante (1957) e Il Cavaliere inesistente (1959).

Tutte le informazioni sugli spettacoli sul sito ertfvg.it, biglietti online su ertfvg.vivaticket.it