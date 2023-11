Fake news e Big data: ecco i rischi e le opportunità nella gestione dei dati

UDINE. La raccolta, l’analisi e la valorizzazione di grandi quantità di dati (la cosiddetta big data analytics) rappresenta martedì 14 novembre una delle sfide più importanti per le aziende. In tutti i settori, dal banking al comparto energetico, passando per la Gdo, piccole e medie imprese, al pari dei grandi gruppi industriali, prendono decisioni strategiche il cui successo dipende dalla quantità e della qualità dei dati a disposizione.

“Big data: rischi e opportunità”, oggi (martedì 14), alle 18, nella Torre di Santa Maria a Udine, è il titolo del primo incontro di Fake News Festival 2023, iniziativa attesa per la sua unicità, nel panorama locale e nazionale e per l’attualità del tema che sarà declinato nei numerosi appuntamenti in programma, a Udine fino al 19 novembre.

Sedici gli appuntamenti previsti con il pubblico, di cui cinque accreditati per la formazione continua dei professionisti, per parlare di fake news, pensiero critico e cultura dell’informazione, distribuiti in otto luoghi della città, con tre serate a teatro e una al cinema, più di cinquanta gli ospiti coinvolti, tra giornalisti, attiviste, divulgatori scientifici, avvocati, medici, docenti, formatori, scrittori, “influencer” e gruppi comici.

Questa sera, per cercare di comprendere i rischi e le opportunità legate alla raccolta e all’utilizzo dei big data, la tavola rotonda, in collaborazione con ALIg APS – Associazione dei Laureati in Ingegneria gestionale, Università degli Studi di Udine, con cinque illustri ospiti. L’apertura è affidata a Marco Sartor (professore associato, delegato del Rettore per il placement e i rapporti con le imprese e Direttore dell’Executive Mba dell’Università di Udine), modera Luca Di Gaspero (professore associato di Information Technology all’Università di Udine).

Saliranno quindi in cattedra i rappresentanti di tre importanti aziende del territorio: Daniela Castiglione (Responsabile Operations e IT - Sistemi Informativi di Bluenergy Group), Paolo Sacco (Chief Operating Officer di Cassa Centrale Banca) e Matteo Zanirati (Data Engineering Crm Coop Alleanza 3.0). Castiglione, con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell'energia, si è specializzata nella definizione delle strategie aziendali volte a migliorare i processi e la gestione di progetti complessi.

Sacco, vanta una trentennale esperienza nel settore bancario, venticinque dei quali nella gestione e nello sviluppo dei processi aziendali e nel presidio e coordinamento di iniziative di carattere strategico. Zanirati è specializzato nell’ideazione, progettazione e sviluppo agile di nuove soluzioni innovative data-driven. Ex consulente e startupper, con oltre venti progetti innovativi in diversi ambiti, quali Gdo e retail, mobilità e trasporti, healthcare, sostenibilità sociale e ambientale.

Fake News Festival è organizzato dall’associazione Prisma ed è realizzato con il sostegno della Regione, Fondazione Friuli, Fondazione Paolo Petrucco e Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’ingresso agli incontri è libero.