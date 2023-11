Al poeta Gian Mario Villalta il premio “Celle Arte Natura”

UDINE. Va al poeta, scrittore e saggista friulano Gian Mario Villalta la terza edizione del premio biennale di Poesia «Celle Arte Natura».

La giuria – composta in quest’edizione da Paolo Gori, Antonio Franchini, Andrea Mati, Silvio Perrella, Antonio Riccardi, Sandro Veronesi – ha scelto, con voto unanime, di tributare il riconoscimento all’autore, Premio Viareggio 2011, Premio Carducci 2016 e 2017, Premio Latisana 2020 e vincitore del Premio Fortini, FestivalPassaggi 2023. Gian Mario Villalta è inoltre direttore artistico di pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori. “L’autore è stato scelto per la sua grande sensibilità nei confronti della natura, una natura sia vegetale che umana” racconta Paolo Gori presidente della giuria del premio.

Ideato e voluto da Giuliano Gori, il Premio Celle Arte Natura viene tributato ogni due anni con l’intento di riconoscere e indicare al grande pubblico un poeta che esprima, nelle sue opere, una effettiva sensibilità per la natura e l’arte.

Un riconoscimento, quindi, che restituisce al meglio l’essenza dei progetti avviati dalla famiglia Gori nella Fattoria di Celle (in località Santomato, presso Pistoia), la splendida tenuta diventata sede di una importante collezione di opere d’arte contemporanea, realizzate espressamente per la dimora storica e il suo parco, esempio fra i più rilevanti di Arte Ambientale in Italia.

Nel 2018 a Celle si inaugurava La serra dei poeti, l’opera progettata dallo scrittore e architetto Sandro Veronesi, una installazione iconica intorno alla quale il paesaggista-musicista Andrea Mati ha concepito trenta cipressi disposti su quattro filari, convergenti verso il punto “focale” dell’opera.

Di anno in anno i vincitori del Premio Celle Arte Natura ricevono, con il prestigioso riconoscimento, la possibilità di un’esperienza di «creatività residenziale» alla Fattoria di Celle presso la Collezione Gori: un soggiorno prolungato, nella cornice del meraviglioso parco d’arte ambientale. I versi che ogni poeta produce nel corso di questa esperienza vengono pubblicati in una speciale collana a tiratura limitata di libri d’arte e poesia, pubblicata da Gli Ori editori contemporanei.

Ogni pubblicazione integra le liriche dei vincitori con la creatività di un artista (pittore, scultore, fotografo...) e diventa così espressione artistica di una ispirazione a quattro mani, sintesi di linguaggi diversi.

La prossima pubblicazione, che includerà i versi del vincitore 2023 Gian Mario Villalta, uscirà nella primavera 2024 e sarà presentata nella Fattoria di Celle, in occasione dei festeggiamenti per il Premio e vedrà le poesie intersecate con i segni di Vittorio Corsini, artista visivo, docente all’accademia di Brera la cui ricerca si concentra da sempre sul tema dell’abitare come archetipo mentale e come luogo in cui l’individuo si definisce e realizza.