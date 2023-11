Nel Dizionario scritto dai ragazzi a Pordenonelegge le parole della nuova generazione

Dopo una prima edizione accolta con entusiasmo, un glossario di 70 voci che riuniva le parole più urgenti e significative per chi ha oggi dagli 11 ai 14 anni - dalla A di amicizia, di amore ma anche di ansia alla V di viaggio, passando per la F di futuro e di fiducia, la G di guerra e la M di metaverso - torna, per una edizione 2.0 che si estende alla partecipazione delle scuole di tutta Italia, il “Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi”, un progetto promosso e realizzato da Fondazione Pordenonelegge.it, quest’anno condiviso dalla prestigiosa Fondazione Treccani cultura. In Friuli Venezia Giulia il progetto è sostenuto, e promosso su tutto il territorio attraverso l’Ufficio scolastico regionale, anche dagli assessorati al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia e alla Cltura e allo Sport.

Riparte così il viaggio speciale nelle parole, dedicato ai giovani che si affacciano all’adolescenza: la generazione Alpha, 11-14enni che attraverso le loro parole cercano di definire e raccontare il mondo. Agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, con il prezioso contributo dei loro insegnanti, si chiede di scegliere le parole più importanti, più urgenti o più curiose, per raccontarsi, per dire chi sono e come è il mondo visto attraverso i loro occhi. Il progetto - coordinato dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet e dal direttore artistico Gian Mario Villalta, con la partecipazione del linguista Giuseppe Antonelli - attende quindi le nuove definizioni che potranno arrivare ad arricchire e impreziosire il Dizionario dai ragazzi e dalle ragazze di tutta Italia.

Il countdown per la realizzazione scatta il 7 dicembre: questa la deadline di partecipazione per le scuole, che potranno segnalarsi scrivendo a scuola@pordenonelegge.it Step successivo, il 13 dicembre alle 15 su piattaforma digitale, l’incontro di presentazione del progetto, e nel gennaio 2024 sarà programmata una lezione online con Giuseppe Antonelli. A settembre il Dizionario sarà ufficialmente presentato alla XXV edizione di pordenonelegge (18-22 settembre 2024).