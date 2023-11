Non solo regali, a Idea Natale anche un pensiero alla solidarietà

Un giorno di apertura in più e spazio alla solidarietà. Sono le novità di IdeaNatale 2023, presentate ieri nella sede di Udine e Gorizia Fiere. Rassegna che prenderà il via venerdì (inaugurazione alle 17) per chiudersi lunedì 20, con 150 espositori presenti e oltre 30 eventi, dalle degustazioni guidate alle presentazioni di libri. A fornire i dettagli della manifestazione, giunta alla 34ª edizione, sono stati il presidente di Udine e Gorizia Fiere, Antonio Di Piazza, ed Eva Seminara, componente della giunta della Camera di Commercio di Pordenone e Udine.

LA FIERA

Come di consueto Idea Natale offrirà tanti consigli per i regali e per addobbare la casa durante le feste. «Ci sarà un giorno in più, il lunedì, per consentire a tutti di andare alla ricerca del regalo giusto senza stress – ha detto il presidente Di Piazza –. Oltre a questo abbiamo voluto dare un segnale concreto di solidarietà, con una vicinanza reale a chi ne ha più bisogno». Da qui è nata la collaborazione con Progettoautismo Fvg, con l’Associazione cuochi Udine, con l’Unione regionale cuochi e con Cussigh Bike. Anche PromoTurismo Fvg sarà presente, per promuovere la montagna del Fvg: al padiglione 8 si potrà acquistare non solo il merchandising a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, ma anche gli skipass a data aperta al prezzo di 38,50 euro, a categoria unica. «Ci attendiamo un’edizione straordinaria per visitatori e volumi di affari», ha commentato Seminara.

LA SOLIDARIETÀ

Sabato, alle 10.30, nell’area Idea Magica del padiglione 6, andrà in scena Idea Natale & bici solidale. L’iniziativa, che illustrerà quanto fatto in Fvg per la promozione del turismo in bici, nasce dalla collaborazione tra Fiera e Cussigh bike coinvolgendo la Fondazioneautismo Fvg, alla quale andranno i ricavati dell’asta che prima di Natale metterà in palio due biciclette speciali: una dipinta dall’artista Gianni Borta, l’altra dai ragazzi dell’atelier Autismo Fvg. L’incontro in Fiera avrà come testimonial il campione delle due ruote Alessandro Ballan. Nell’area Idea Golosa del padiglione 7, invece, i cuochi si faranno promotori di una vendita di beneficienza di cesti e articoli natalizi, il cui ricavato sarà devoluto alla comunità di Mortegliano, martoriata dal maltempo della scorsa estate.

LE DONNE

Come ha spiegato la componente del cda della Fiera e della commissione Pari opportunità del Comune di Udine, Francesca Cressatti, previste iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con libri e tornei di burraco per raccogliere fondi a favore dell’associazione ZeroSuTre.

INFORMAZIONI

Idea Natale sarà visitabile da venerdì a domenica dalle 10 alle 20, il lunedì dalle 10 alle 19. Ingresso 3 euro.