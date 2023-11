I successi di David Bowie a Sacile, Paolini ci parla dei boomers

Musica, teatro, libri e il Piccolo festival dell’animazione compongono l’agenda di venerdì 17 novembre nella Destra Tagliamento.

Ancora un ospite d’eccezione alla Fazioli concert hall di Sacile, dove la stagione prosegue alle 19.30 con il pianista russo-israeliano Boris Giltburg, fra i principali interpreti contemporanei della musica di Rachmaninov, che accompagnerà il pubblico fra le pagine più celebri e commoventi del suo catalogo: i preludi.

Nel duomo di Pordenone, alle 20.30, “Anima mundi” è la serata organizzata dall’associazione La via delle arti, con monsignor Giuseppe Liberto, direttore emerito della Cappella Musicale Pontificia Sistina, terrà una lectio magistralis dal titolo “Dal quieto silenzio al canto d’amore” e a seguire il concerto con le sue composizioni interpretate dalla Tiepolo Brass Ensemble e dai solisti Manuel Tomadin all’organo e Diego Cal alla tromba.

A Villa Frova di Caneva, alle 20.45, Gianni Massarutto & Bluesiana, formazione che propone la black music americana, presenteranno il nuovo cd “Call Me Baby”.

A Sacile, alle 21, nel teatro Zancanaro, “Mr. Bowie - The reality show” è l’omaggio che l’associazione Gabriel Fauré tributa al leggendario artista proponendo una delle più note voci della Repubblica Ceca, Milan Devinne, sul palco con la sua band, per eseguire i successi del Duca bianco

A Spilimbergo, al Miotto, l’Istituto musicale Fano, nell’ambito del festival “Come l’acqua dei fiumi” presenta alle 20.45 “Abilitata”, spettacolo-racconto con piano e theremin.

Per i libri, a Pordenone, alle 18, in sala Ellero a Palazzo Badini per la rassegna “Libri da vicino” di Pordenonelegge lo scrittore Salvatore Giannella presenta il suo libro “Acqua ultima chiamata” (Antiga Edizioni). Sempre a Pordenone, in biblioteca, alle 20.45, “Sudafrica” è il tema del reportage di viaggio a cura di Robert Colonnello promosso da libreria Quo Vadis con Viaggi avventure nel mondo.

Due gli appuntamenti con il teatro: “Boomers” di Marco Paolini sarà alle 21 nell’auditorium Aldo Moro di Cordenons, sul palco anche la cantautrice Patrizia Laquidara e una band musicale; al Capitol di Pordenone torna invece alle 21 la stand up comedy, con l’atteso spettacolo di Filippo Giardina, “Cabaret”.

Il Piccolo festival dell’animazione di San Vito al Tagliamento, alle battute finali, offre oggi l’evento speciale con l’autrice italiana Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che alle 17.30 presenterà il suo reading “Anestesia”, una performance spettacolo in cui l'illustratrice racconta la sua storia legata all’affermazione dell’identità di genere; alle 20.30, le proiezioni della sezione Competizione 2 e alle 22 la performance di Enrico Sist E.Sist Moody Toon-Tunes, selezione sonora dedicata alle origini dell’animazione.