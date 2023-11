Il viaggio nello spreco alimentare attraverso gli scatti di Pichler

SPILIMBERGO. Ultimo appuntamento 2023 con la fotografia a Spilimbergo dove oggi, sabato alle 18 nella sede di Palazzo Tadea, sarà inaugurata la mostra, organizzata dal Craf, One Third del fotografo austriaco Klaus Pichler vincitore dell’International Award of Photography per la 37ma Rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia.

L’esposizione è realizzata in collaborazione con la Regione e il Comune di Spilimbergo, con il sostegno di Fondazione Friuli, il contributo di Banca 360 Fvg e il patrocinio dell’Università di Udine.

Klaus Pichler, classe 1977, che sarà presente all’inaugurazione, lavora come fotografo freelance affrontando progetti di carattere sociale e ambientale che si concludono con pubblicazioni ed esposizioni internazionali.

Secondo uno studio della Fao, un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato soprattutto nei paesi industrializzati. Contemporaneamente, quasi un miliardo di persone nel nostro pianeta sono minacciate dalla fame. Da questi numeri allarmanti parte il progetto del fotografo, che evidenzia il legame esistente fra lo spreco di cibo a livello individuale e la produzione alimentare globale.

Negli scatti di Pichler il cibo in decomposizione viene presentato come vera e propria icona, nature morte dai colori cangianti contenute in una scenografia curata nei minimi particolari.

Lo storytelling visivo è coinvolgente in quanto le immagini non sono semplici fotografie ma contengono una storia. Infatti, il fotografo viennese racconta il viaggio, lungo migliaia di chilometri, fatto dalle materie prime spesso sprecate nelle nostre tavole. L’esposizione è supportata da didascalie che descrivono la provenienza dell’alimento, il metodo di produzione, la stagionalità del prodotto, il mezzo con cui è stato trasportato, l’acqua necessaria alla coltivazione e il prezzo finale.

Mappe d’identità di Lorenzo Zoppolato, Proxidium di Noemi Comi, Happy Pills di Paolo Woods e infine One Third di Klaus Pichler, esposizioni che il Craf ha allestito per la 37ma rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia sono storie, talvolta documenti, narrati attraverso il mezzo fotografico che vogliono coinvolgere il visitatore in una attenta riflessione sociale e profondamente legata all’ambiente.

One Third, che chiuderà i battenti l’11 febbraio 2024, sarà oggetto di una serie di laboratori didattici per le scuole organizzati dal Craf, un’occasione per riflettere sul valore del cibo e sull’evoluzione dei consumi gastronomici delle famiglie dagli anni ’40 dello scorso secolo, ad oggi, attraverso la documentazione fotografica conservata nel prestigioso archivio dell’istituto. (Per informazioni e prenotazioni 0427 91453 o segreteria@craf-fvg.it)