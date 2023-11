Il ritorno sul palco di Elio e le Storie tese: «Non siamo più quelli delle canzonette»

L’avevano detto in tempi non sospetti: nessuno è più longevo di loro, a parte i Pooh. E siccome i Pooh si sono da poco riuniti allungando la striscia di militanza sul palco, perché non fare lo stesso e assaltare il record di Facchinetti e compagni?

Non si spiega altrimenti il ritorno degli Elio e le Storie Tese, e soprattutto quelle quaranta e più date in meno di due tre mesi lungo tutta Italia con il tour “Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”, che prende il nome – pare – da una strampalata frase trovata in un vecchio libro di astrologia.

Da Genova (debutto il 5 ottobre) a Reggio Emilia (ultima data, per ora, il 21 dicembre), è la volta della parentesi nordestina: il simpatico complessino milanese sarà domani al Politeama Rossetti di Trieste, il 21 a Udine (Teatro Nuovo Giovanni da Udine), il 22 a Padova (Gran Teatro Geox) e ritornerà poi il 5 dicembre a Gorizia (Teatro Verdi) e l’11 dicembre a Mestre (Teatro Toniolo): date praticamente sold out, tra l’altro.

Più che l’assalto al record dei Pooh, gli Elii hanno riabbracciato gli strumenti per scrollarsi di dosso il rischio di polvere da pensionato: «C’eravamo un po’ rotti le scatole di non fare niente e abbiamo pensato che sarebbe stato bello ritornare sui palchi» confermano.

«Eravamo sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno venti persone a testa che chiedono: “Quando tornate insieme?” e “Ma non vi eravate sciolti?”».

Unica soluzione: un tour. «Noi siamo da sempre motivati da uno spirito goliardico e da un grande desiderio di fare delle canzoni complicate con testi spiritosi. E perché lo facciamo? Sostanzialmente perché ci fanno ridere, perché mentre le componiamo ci divertiamo molto».

E che si divertano ancora molto – a quasi 40 anni di attività – lo si è capito bene dalle date già crocettate sul calendario: Elio e compagni ridono tra di loro e fanno ridere, in questo tour, alzando l’asticella della dissacrazione dell’attualità.

Nel mirino mai banale del complessino ci finiscono davvero tutti: a metà concerto c’è persino un «momento patriottico, l’occasione per riscrivere la storia italica e per rivalutare finalmente il razzismo».

E via così «all’educativo corso di razzismo per fare piazza pulita del politicamente corretto che ci sta trasformando in un popolo di ricchioni» spiega la band dal palco, e via con un prontuario contro gli insopportabili difetti degli stranieri: nel calderone ci finiscono tutti, francesi, tedeschi, cinesi, rumeni e anche gli italiani «che girano con tre cellulari per potersi fotografare mentre si chiamano tra loro e, soprattutto, che votano il fascismo».

Piccolo spoiler: se è vero che l’antifascismo negli Elii è sempre stato spiccato («il pubblico fascista non ha mai capito un ca…o di musica», cantavano qualche anno fa), sul fronte dei diritti Lgbt la band scherza ma è serissima, e anche qui vale la pena ricordare il premio assegnato dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli alla loro canzone “Omosessualità”.

Il picaresco viaggio musicale nel repertorio eliatico porta la firma per questo tour del regista Giorgio Gallione e spicca – oltre che per le trovate del complessino (inutile dirlo, con un Mangoni in grandissima forma e con nuovi costumi) – anche per gli sfondi che reinterpretano, anche in maniera boccaccesca, la street art: dai graffiti di Keith Haring agli animali antropomorfi di Basquiat, passando per i ranocchi incravattati Mr Savethewhall.

D’altra parte, tiene a sottolineare Elio, «è chiaro che ormai noi non siamo più quelli delle canzonette da quattro soldi, ma siamo diventati esponenti della cultura che conta. Di artisti che facevano cultura ne sono morti così tanti, c’erano parecchi posti liberi».

Teatri sold out e cultura con molti posti liberi: un paradosso proprio alla Elio. —