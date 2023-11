Corvino si tinge di giallo e punta sui giovani talenti: la casa editrice e il suo progetto noir

È cominciato il conto alla rovescia per la Corvino Edizioni di Fagagna, impegnata nella produzione della loro collana “Nero Corvino”; la prima interamente dedicata al genere del noir e dei gialli. Il primo volume dal titolo “Adele andava in bicicletta” della scrittrice Maurizia Cussigh, udinese di nascita, uscirà tra pochi giorni.

«Pensiamo sia molto difficile per una piccola casa editrice come la nostra fare la differenza in questi “due colori” iconici e intramontabili – commentano Michele e Nicola Corvino – Ma il discreto successo di un libro giallo da noi pubblicato nel 2022 e l’interesse riscontrato per questo genere da parte dei nostri corsisti alle lezioni di scrittura creativa da noi promosse e organizzate, ci ha portato in questa nuova esperienza. D’altronde il colore nero rappresenta anche l’apertura verso qualcosa di inesplorato e il colore giallo dal canto suo rappresenta la creatività. E in questi significati ci ritroviamo pienamente. In tutto questo c’è anche l’opportunità a livello imprenditoriale di cercare continuamente di imparare a vedere le cose da più punti di vista: chi scrive gialli o noir deve stare da entrambe le parti; deve saper non rivelarsi e nel contempo scoprire».

È dunque questa la filosofia della Corvino Edizioni, che nel lanciarsi in questo genere, apre le porte a giovani emergenti e anche meno giovani scrittori e aspiranti tali, pronti con la penna ad affrontare il pubblico.

La famiglia Corvino celebra poi quest’anno il decimo anniversario di attività editoriale proponendo questa nuova collana dal titolo accattivante, complice il gioco di parole con lo stesso cognome: «Conversando con i nostri collaboratori la scelta “Nero Corvino”, ci è sembrata originale».

La casa editrice Corvino Edizioni è nata grazie all’entusiasmo dei titolari e alla loro inclinazione alla cultura: Michele ci tiene a sottolineare che: «Siamo diventati casa editrice perché crediamo nella conoscenza, non soltanto nella consultazione».

È una “creatura” giovane, ma piena di entusiasmo e con la volontà di crescere; ed è l’evoluzione della pluridecennale attività tipografica della Litostil di Fagagna nata nel 1976 e prima azienda grafica in Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto entrambe le certificazioni che promuovono la gestione responsabile e sostenibile delle foreste.

La Litostil ha sentito in seguito la necessità di evolvere, agendo non più da intermediario fra autore ed editore, ma facendo interagire Autore e Lettore, organizzano anche una propria rassegna culturale denominata “Il gusto del libro” giunta ormai alla settima edizione. “Abbiamo dedicato questa nostra rassegna culturale ai libri e ai loro autori, con l’intento che ogni incontro diventi un’occasione di condivisione e di crescita”

Ora per Michele e Nicola, con “Nero Corvino” è arrivato il momento di una nuova sfida da loro stessi definita intrigante e misteriosa: «Un’altra ragione per cui abbiamo deciso di entrare nell’universo di questo genere dove la vera padrona è la caparbietà di risolvere un caso – concludono – e alla caparbietà ci sentiamo legati a doppia mandata per come affrontiamo il nostro lavoro, sempre con l’intento di trovare soluzioni. E allora, quale miglior prova se non quella a cui ci mette davanti un buon libro giallo con un delitto da risolvere e tutti quegli inevitabili imprevisti? È un modo per concedersi esperienza; e l’esperienza ha in sé quell’affascinante brivido che si prova nel risolvere un caso». —