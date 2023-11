Rocco Papaleo diventa ispettore generale: «L’arroganza del potere è sempre attuale»

Ha quasi duecento anni e non li dimostra: graffia morde e accusa come fosse di oggi. È la forza intatta di uno dei capolavori del teatro russo, l’attualità sorprendente de L’ispettore generale, una commedia pungente e amara, ma anche esilarante scritta nel 1836 da Nikolaj Vasil’evič Gogol’. Critico affilato della società zarista in disfacimento tra cieco autoritarismo e bieco paternalismo, dilaniata tra feudalesimo e modernità, Gogol’ in questa commedia prende di mira l’ottusità, l’arroganza di un potere privo di scrupoli, amorale e corrotto.

In una cittadina della vasta provincia russa è annunciato l’arrivo di un ispettore per controllare il corretto andamento della pubblica amministrazione. Panico generale. Tutti, a partire dal sindaco, hanno più di qualche scheletro negli armadi. E quando un giovinastro si palesa tutti lo scambiano per il tanto temuto ispettore. Da qui, fino al colpo di scena finale, una serie di equivoci, di pacchiani fraintendimenti dà la stura a una girandola indiavolata di situazioni che sconfinano nel farsesco e nella commedia più plateale.

Protagonista di una nuova edizione diretta da Leo Muscato e prodotta dallo Stabile di Bolzano e che dopo le due recite triestine sarà presentato al Verdi di Pordenone oggi, martedì 21, e domani, mercoledì 22, e il 22 dicembre al Giovanni da Udine, un popolare attore di cinema e teatro come Rocco Papaleo. Che sottolinea il fatto che «all’epoca della sua prima messa in scena la commedia rappresentò veramente qualcosa di scandaloso e pericoloso per quel suo forte criticare la società zarista, però ancora oggi è un testo che, dietro la facciata del divertimento, dice qualcosa del potere, di cui svela le magagne e dipinge non senza una qualche veridicità i detentori del potere, ieri come oggi».

Quanto al personaggio di Papaleo è il sindaco, «quello che dirige le danze di una piccola società di provincia improvvisamente destabilizzata dal pericolo rappresentato dall’ispettore generale. Un personaggio a capo della comunità che con i suoi sottoposti è arrogante, dispotico però davanti a quello che ritiene un suo superiore cala la braghe».

Quanto alla regia di Leo Muscato, Papaleo spiega che «Muscato ha puntato soprattutto a una messa in scena elegante, su una pulizia formale e una coralità poco naturalistica, un affresco molto coreografico e anche la nostra recitazione è tutta volta al pubblico, molto frontale quasi si trattasse dell’esposizione di una storia, piuttosto che di un’interpretazione realistica. Così come la scena è fortemente simbolica, funzionale al gioco di entrate e uscite scandite da un ritmo e da una velocità di battute favorendo in questo l’aspetto grottesco e farsesco della commedia».

Da due stagioni Papaleo lavora con lo Stabile di Bolzano, città dove era catapultato come domicilio coatto nel divertente film con Paolo Cortellesi, Un boss in salotto, «un ambiente in cui mi trovo benissimo, piace a me che sono meridionale quell’aria di serietà precisione puntualità e professionalità che si respira lì, tanto che sto già programmando altre collaborazioni».

E a proposito di cinema e teatro, dove si trova meglio sul set o sul palcoscenico? «Sono due situazioni molto diverse: il teatro è sempre stato un punto fermo nella mia carriera, anche se proprio con lo Stabile di Bolzano ho trovato nuovi stimoli in produzioni, come questa, che si allontanano dal mio consueto fare teatro, versato su comico e sull’intrattenimento. Poi il cinema mi ha dato la popolarità e permesso anche di cimentarmi nella regia: con soddisfazione, devo dire».

Come nel caso del road movie Basilicata Coast to Coast del 2010 che gli è valso il David di Donatello. Teatro e cinema che vanno da affiancare l’altra grande passione di Papaleo, la musica, «che ho iniziato a frequentare da piccolo, imparando a suonare la chitarra e cimentandomi anche nella scrittura».

Con Rocco Papaleo nella girandola de L’Ispettore generale, gli attori Elena Aimone, Giulio Baraldi, Letizia Bravi, Marco Brinzi, Michele Cipriani, Salvatore Cutrì, Marta Dalla Via, Gennaro Di Biase, Marco Gobetti, Daniele Marmi, Michele Schiano di Cola, Marco Vergani