“Dedica” a Pérez–Reverte: «I libri aiutano a sopportare le oscenità del presente»

PORDENONE. «I libri aiutano a sopportare il male, il dolore, le oscenità del presente». Considerato uno dei più importanti scrittori spagnoli di oggi, il più venduto al mondo fra gli autori del suo Paese e grande esponente della letteratura contemporanea, Arturo Pérez-Reverte sarà il protagonista del Festival Dedica 2024.

Organizzata dall’associazione culturale Thesis, dal 16 al 23 marzo a Pordenone, la rassegna monografica come di consueto declinerà l’universo letterario dell’autore in varie espressioni artistiche: libri, incontri, cinema, teatro mostre.

Ma il 2024 non sarà un anno come gli altri per Dedica che mantiene la sua unicità e riconoscibilità nel panorama dei festival letterari grazie alla sua specificità che ne fa ancora un unicum. Dedica taglierà infatti il traguardo dei 30 anni, anniversario che, come spiega il presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri: «Festeggeremo con una serie di iniziative lungo l’intero arco del 2024.

Fra queste, il ritorno di alcuni degli scrittori che sono stati protagonisti delle precedenti edizioni che condurranno il nostro pubblico in un viaggio a ritroso nei tre decenni”. In particolare, Arturo Pérez-Reverte è stato per oltre 20 anni corrispondente di guerra per la carta stampata e la televisione in Africa, Medio Oriente, America Latina, Bosnia.

Dal 1994 ha deciso di dedicarsi completamente alla letteratura. Uno dei suoi titoli più noti al pubblico italiano è Il club Dumas, da cui è stato tratto il film La nona porta di Roman Polanski, con Johnny Depp e sette suoi romanzi sono stati adattati per il cinema e altri per serie televisive.

Si intitola “Linea di fuoco” (Rizzoli) l’ultimo libro tradotto da Bruno Arpaia dove emerge un coro di voci indimenticabili, quelle dei nonni e delle nonne, dei padri e delle madri che hanno fatto la storia della Spagna odierna. Il suo stile narrativo è avvincente, le trame sono ricche di suspense, fondono abilmente la Storia con la finzione, creando opere che catturano l'immaginazione del lettore sin dalle prime pagine.

I personaggi sono affascinanti e complessi, integrati in ambientazioni dettagliate e realiste. «La sua – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica – è una scrittura superlativa sia dal punto di vista stilistico sia per la maestria nella caratterizzazione dei personaggi, siano essi provocatori o meschini, come accade spesso per le figure maschili, siano le donne, che nelle sue pagine sono le figure più belle: lucide, intelligenti, sensibili e sempre migliori dei maschi».

«I libri di Peréz-Reverte – aggiunge Cattaruzza – si prestano a più livelli di lettura e provocano sempre il lettore, offrendogli una serie di spunti e stimoli che lo spingono a cercare i riferimenti storici e culturali nei quali le trame affondano le radici.

E su tutto l’ineluttabilità del destino dell’uomo. Realista e disilluso dagli esseri umani, Peréz-Reverte giunge a questa visione della vita dopo l’esperienza come reporter di guerra e gli orrori cui ha assistito. La storia, per lui, insegna che la guerra, pur essendo la più grande sciagura dell’umanità, è purtroppo anche un fatto connaturato nell’uomo.

«Per questo – conclude Cattaruzza - sottoscriviamo la sua affermazione che la cultura e l’educazione sono oggi l’unico antidoto alla miseria umana».

Dedica in passato ha avuto fra i protagonisti, autori come Nadine Gordimer, Louis Sepulveda, Paul Auster, Amos Oz, Wole Soynka, Anita Desai e Claudio Magris. Il festival è organizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli.

Per informazioni: info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it.