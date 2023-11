Il popolo dei misteri: viaggio nel mondo dei celti tra miti, storia e religioni

SAN DANIELE. Mercoledì 22 novembre, alle 18 alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele, Floreana Nativo presenterà il suo libro “I Celti: Mito, Storia, Religioni” (Panda Edizioni). Dialogheranno con l’autrice Giuseppe Fiorica e lo scrittore Angelo Floramo, che qui presenta il volume.

***

Chi conosce la penna felice di Floreana Nativo sa bene che le sue narrazioni sono ricche di significato. Esploratrice di miti e di suggestioni alchemiche, indagatrice di matriarcati ancestrali, divinatrice di tarocchi: con taglio storico e antropologico questa infaticabile ricercatrice ha ormai battuto molteplici sentieri, eppure continua a stupirci ogni volta per la sua inesausta capacità di guardare il passato con occhi pieni di meraviglia, tali da restituire, a noi lettori, tutto lo stupore che ne deriva.

Nella sua ultima bella “fatica” (ma perché poi usare questa espressione, per una come lei che si diverte ad aprire i cassetti segreti e misteriosi del nostro passato?) si occupa nientepopodimeno che dei Celti.

Meta ambiziosa, in verità. Perché si tratta di uno di quei popoli che non solo sono stati studiati e investigati da generazioni di blasonati studiosi e accademici, ma vantano anche una grande popolarità tra i non addetti ai lavori per quell’aura di mistero che ha segnato la loro storia.

C’è stato un tempo in cui buona parte dell’Europa venne investita dalla poderosa migrazione che li portò a colonizzare l’Anatolia, i Balcani, l’Europa centrale, le Alpi, la Gallia e l’Iberia, per non parlare della Britannia, della Scozia, del Galles e dell’Irlanda. La nostra terra friulana ne fu profondamente influenzata, e le evidenze archeologiche e storiche sono, da queste nostre parti, estremamente significative e curiose.

L’autrice, con l’attenzione che la caratterizza, senza tralasciare mai il gusto per il racconto, la sapida fascinazione per il risvolto misterico e leggendario, intraprende così un viaggio attraverso i millenni. Raccoglitrice di miti e di rappresentazioni simboliche qual è, intreccia i fatti interrogando le fonti.

Ma non si limita a quelle storiografiche: chiede alle leggende, alle numerosissime tradizioni che si sono sedimentate nel corso dei secoli e che ancora noi oggi pratichiamo, anche se non ci rendiamo più conto da dove vengano e come siano nate: dal vischio beneaugurale, che tra qualche settimana porremo sotto lo stipite della porta d’ingresso di casa ai fuochi epifanici accesi nella notte, a celebrare l’inquietudine e la bellezza del tempo solstiziale.

Sfogliare le pagine di questo bel libro è come precipitare in una fiaba, gustandone le perfette suggestioni, innamorandosi dei canti, della musica, delle vicende legate a re ferocissimi e a fate potenti.

Solo alla fine ci rendiamo conto che non si tratta di una raccolta di fole, ma della nostra stessa storia. Neanche fosse stata allieva e discepola di Morgana, Floreana (notate l’assonanza?) discetta di alfabeto ogamico, danza assieme al grande Druido, evoca gli spettri dei Túatha Dé Danann, il popolo di quei signori primigeni da cui sarebbero discese tutte le tribù dei Celti.

Ci fa inciampare nel calendario sacrale, che celebrava la magnificenza di una Natura capace di palesare all’Uomo la sua sacralità nel ciclo dell’anno lunare, attraverso le fasi della nascita, della crescita, della morte e della rinascita, in una danza magnifica e terribile che non avrebbe mai avuto fine.

Particolarmente significativi sono i capitoli che prendono in considerazione l’eredità che la civiltà celtica ha lascito al Medio Evo cristiano, specialmente grazie a quell’esperienza, poco studiata in verità, del monachesimo celtico, che seppe coniugare alla perfezione il nuovo messaggio portato dagli evangelizzatori con la vertigine di una sapienza molto più antica.

Da qui la trasformazione degli antichi nei personaggi dei cicli arturiani. E se dietro a sir Lancillotto si nasconde il dio solare Lug, la ricerca del Sacro Graal diventa il percorso iniziatico del bardo Taliesin dentro al magico bacile di Morrigan, in cui tutto è metamorfosi, trasformazione e bellezza.

Un gran bell’ammonimento per noi, figli del Terzo Millennio, che abbiamo ormai da tempo disimparato ad apprezzare il battito della vita, quella che ancora sente il respiro di una spiritualità profonda, nascosta tra le radici del Mondo