Emissioni di CO2 e digitale: Cingolani cita dati poco affidabili

Il 13 dicembre il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha partecipato in diretta streaming a Cosmopolites, un progetto didattico dedicato all'educazione civica. Durante l'incontro Cingolani ha dato una serie di consigli ai giovani per ridurre il loro impatto sui cambiamenti climatici. Tra le altre cose, il ministro ha invitato a un "atto di responsabilità", chiedendo di usare in maniera più consapevole i social.