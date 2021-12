Batterie ad aria liquida. “Così produrremo energia e freddo a impatto zero"

Liquid Air Energy Storage, ovvero batterie ad aria liquida. È la soluzione che stanno mettendo a punto alla Nanyang Technological University di Singapore, per immagazzinare energia usando come base l'elemento più comune e a buon mercato che abbiamo: l'aria. Dietro questo progetto c'è un professore italiano, Alessandro Romagnoli, 41 anni, originario di Ancona. Ha una laurea in ingegneria meccanica, un passato da ricercatore all'Imperial College di Londra, prima di emigrare a Singapore nel 2013.