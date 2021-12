Plastica e cartone, l'altro problema ambientale di Amazon & Co

Servono tonnellate di cartone per impacchettare quello che acquistiamo con un semplice tap sul telefonino. Così come milioni di metri cubi di gas che servono per produrle (le cartiere sono tra le industrie più energivore). Per non parlare di quel che finisce in discarica una volta aperto il pacco e gettato via l'imballaggio. Quando sul sito web di un negozio o su una piattaforma come Amazon o eBay clicchiamo "acquista", si mette in moto un complesso meccanismo, fatto soprattutto di logistica, che dal venditore raccoglie la pentola a pressione o il pc che abbiamo scelto e ce li porta a casa.