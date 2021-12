Nessun regalo è inutile e perché riciclarlo è la scelta giusta

Quante volte capita di scartare un regalo e rimanere delusi? A oltre 8 italiani su 10, secondo un'indagine eBay condotta da NielsenIQ, è successo almeno una volta. A uno su cinque proprio a Natale 2020 e un terzo ha paura succeda anche quest'anno. Mettiamolo in conto: riceveremo un dono indesiderato, doppio o che non ci piace.

Che farne? Sicuramente non buttarlo. Inquina ed è uno spreco. Quindi, proprio come facciamo per carta e coccarde, ricicliamolo. Sostenendo la cultura del riuso riduciamo i rifiuti (in Italia solo nel 2020 ne sono stati prodotte 28,9 milioni di tonnellate) e facciamo bene al Pianeta. Quindi valutiamo queste opzioni, perché riciclare un dono non vuol dire solo rifilarlo casualmente a qualcun altro pur di disfarcene.

Regifting

Rendiamolo al negozio

Se il regalo è accompagnato da uno scontrino di cortesia, o se abbiamo tanta confidenza e fortuna da poterlo chiedere e ottenere, facciamo come i tre su dieci che lo hanno riportato in negozio. Prendiamo in cambio un altro oggetto che ci piace di più, oppure un buono dello stesso valore, da spendere in futuro per qualcosa di più utile. Unica accortezza: mantenere intatte confezioni ed etichette, altrimenti il negozio potrebbe rifiutare di riprendere il dono sgradito.

Vendiamolo

Scambiamolo

Doniamolo

In ultimo, ma non per importanza, possiamo sempre portare i doni non graditi a qualche associazione che aiuta per le persone in difficoltà. Croce rossa italiana, Humana People to people, Caritas e Comunità di sant'Egidio sono in tutto il territorio, ma esistono anche molte realtà locali come Baobab a Roma o Sos Milano, e accettano donazioni di vestiario (di persona o nei contenitori di raccolta in giro per le città) da distribuire ai senzatetto o a chi ne ha bisogno. Qualcuna prende anche mobili e altri oggetti che poi vengono rivenduti, tra i tanti nei mercatini di Emmaus o nei Christmas store Vidas, per finanziare progetti di solidarietà nella comunità o di cooperazione internazionale. Così a Natale si è più buoni, non solo col Pianeta.