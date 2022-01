Non solo lana e cotone: dieci tessuti naturali per vestirsi

Le bioplastiche. Sono ormai molto numerosi i materiali organici dai quali si possono ricavare tessuti che hanno proprietà identiche a quelli sintetici. Uno dei più interessanti sono le bucce di arancia. I ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università di Palermo hanno scoperto che dall'ossido di limonene si può ricavare un polimero biologico non inquinante che può essere utilizzato per tazze e posate, ma anche per capi d'abbigliamento, come fanno le fondatrici siciliane di Orange fiber che producono anche per H&M e Ferragamo. Anche la biomassa delle alghe consta di polimeri che si prestano a essere utilizzati per produrre bioplastiche. Tra i progetti attualmente condotti a tal scopo c'è SEABIOPLAS (Seaweeds from sustainable aquaculture as feedstock for biodegradable bioplastics), finanziato dall'UE. Aziende di abbigliamento sportivo hanno lanciato pantaloni da trekking e piumini realizzati in poliammide a base biologica proveniente da olio e semi di ricino. Altri stanno studiando la possibilità di sfruttare il micelio dei funghi per creare abiti personalizzati senza cuciture come Muskin e MicoTex.

